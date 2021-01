Antsiranana – Sénateur Mino Seramila, un rassembleur

L’élection du nouveau sénateur dans la province du Nord, apporte une lueur d’espoir aux populations. Le cœur sur la main, il sait mettre au service d’Antsiranana ses acquis et expériences.

Ce n’est pas un pur hasard. Après la députée surnommée « dame de fer », Mino Avizara Seramila se présente comme « l’homme fort » d’Antsiranana, comme en témoignent les appréciations publiées sur les réseaux sociaux. Homme de dialogue et de partage, il a aussi le cœur sur la main et n’hésite pas à partager ses acquis pour le bien de sa région. Selon ses proches, partout où il se trouve, il est toujours au chevet des orphelins. À Mahajanga, trois orphelinats ont bénéficié de son aide chaque année. À Antsiranana, il s’est surtout penché sur le cas des jeunes et a contribué à la réhabilitation des terrains de sport, dont celui du foyer des jeunes…

« Alors qu’il n’était pas encore sénateur, il a déjà montré une âme charitable à l’égard des jeunes, en soutenant différents projets les concernant. C’est pourquoi nous l’avons choisi comme président d’honneur de notre association Diego-Suarez Developpement. Il est également le père de ceux qui souffrent, par sa générosité et son humanisme, sans faire de distinction », témoigne Angelot Amady membre de l’association des jeunes. Il a même précisé que toutes les fins de semaine, des gens font la queue devant sa porte pour demander de l’aide.

Beaucoup estiment que Mino Seramila est un artisan du « fihavanana » et qu’il peut négocier avec différents groupes de personnes. C’est ainsi qu’il a réussi à réunir autour de la même table les parlementaires et les maires de la région Diana en désaccord. Humble, modeste, il est fort connu dans la province d’Antsiranana grâce à ses liens de parenté dans les régions Sava et Diana. Fils d’un homme bien connu dans le microcosme politique pendant les régimes successifs, c’est politiquement une personne discrète mais efficace.

Maintenant que les élus de la région Diana sont en majorité issus du parti au pouvoir, le sénateur Mino Seramila prône la cohésion entre eux parce que le peuple s’attend à un grand changement dans la sphère politique et sociale.