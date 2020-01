Football – Elgeco Plus s’engage avec l’équipementier Macron

L’appellation peut porter à confusion. Mais l’équipementier avec lequel Elgeco Plus vient de s’engager, n’a aucun lien avec le président de la République française, Emmanuel Macron. Le nom évoque une entreprise italienne, créée en 1971 et qui n’a cessé de s’agrandir depuis. Les dirigeants du club ont annoncé leur signature avec ce nouveau fournisseur, dimanche après-midi à l’occasion d’une réception au restaurant de l’Elgeco Plus Stadium Bypass.

La collaboration entre les deux entités prend effet à partir de ce début d’année. Les joueurs porteront, pour la première fois, les maillots produits par Macron, dans trois semaines. Ce sera à l’occasion de la réception de la CNaPS Sport, le dimanche 2 février, pour le compte de la dixième journée de l’Orange Pro League. Une belle affiche pour marquer le coup, entre deux grandes équipes dont la rivalité a rythmé les compétitions nationales de ces dernières années. Bien évidemment, Elgeco Plus entend gagner, pour cette première apparition, avec ses nouvelles tuniques.

Comme cité précédemment, Macron a été lancé en 1971. Depuis, la société italienne n’a cessé de se développer. Elle a, notamment, atteint un chiffre d’affaires record de 74 millions d’euros en 2015.

Tournoi international

Aujourd’hui, elle habille plusieurs dizaines de clubs dans différents pays à travers le monde, comme le RC Lens (France), Crystal Palace (Angleterre), le Wydad Athletic Club (Maroc) ou encore le Club Sportif Sfaxien (Tunisie). Sans oublier de nombreuses sélections nationales, comme celles de l’Albanie, de la Guinée ou encore du Kenya. à part le football, Macron s’est également investi dans le basketball, le volleyball, le handball, le baseball et le rugby.

Outre la présentation de ce nouvel équipementier, deux autres projets de grande envergure ont été dévoilés, dimanche, par les dirigeants du club. D’un côté, la construction des tribunes de l’Elgeco Plus Stadium d’ici la fin de l’année.

Des tribunes de plusieurs milliers de places, dont l’accès se fera via des ascenseurs. Et de l’autre, l’organisation d’un tournoi international pour U13, U15 et U17 au mois de juin, avec des formations des îles voisines comme invitées.