Boeny – La radio adventiste Oasis est la proie des flammes

Journée noire pour la Radio évangélique de la Fédération Madagascar Nord-Ouest adventiste à Mahajanga. La radio Oasis, installée à Tsaramandroso-ambony et qui émet sur la modulation de fréquence 106.4, a été la proie des flammes, dimanche vers 18h30. L’origine du feu reste encore un mystère, mais les sapeurs-pompiers, venus combattre le sinistre, ont avancé l’hypothèse d’un court-circuit.

«C’est étonnant, nous avons déjà mis en place un système pour contrer ce genre de défaillance technique. De plus, notre émetteur est en réparation et la station n’a pas émis ce jour-là. Nous étions en cellule de prière quand l’incendie a éclaté, avertis par le directeur qui habite au rez – de chaussée », explique le responsable de la communication de la Fédération Madagascar Nord-Ouest adventiste à Mahajanga, le pasteur Roddy Roc Razafindrakoto.

Le feu est parti du studio d’enregistrement près de l’escalier de service qui a une petite baie en bas de la salle. C’est pourquoi les responsables soupçonnent toutefois qu’un projectile a pu être lancé de l’extérieur du studio. D’autant que l’accès à l’arrière du siège de la radio Oasis n’est pas clôturé, une petite murette sépare le bâtiment de la Cisco de Mahajanga à la station.

Seul le bureau du directeur de la station a été épargné par les flammes. La fumée a également envahi les autres salles telles le desk, la réception et le deuxième studio. Deux ordinateurs de bureau, le routeur du Wi-Fi, les climatiseurs ainsi que des archives et plusieurs documents ont été calcinés.

« Tous les carreaux ont explosé vu la chaleur à l’intérieur de la maison. Tout a brûlé, il ne reste plus rien. Quelques employés se sont évanouis à la vue du dégât. C’est toute leur vie. C’est un incendie terrible », déclare le responsable administratif et financier de la radio adventiste Oasis de Mahajanga, Simon Ramamonjisoa.

Des émissions sur la santé, culturelles et sociales, des informations et journaux radiodiffusés ainsi que l’évangélisation sont programmées sur la radio adventiste.