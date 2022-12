SOMMET USA – AFRIQUE – Élection, AGOA, aide budgétaire au programme des discussions

Un marathon diplomatique. C’est dans quoi va s’engager la délégation conduite par Andry Rajoelina, président de la République, durant l’US – Africa leaders summit, qui se tient à Washington à partir d’aujourd’hui, jusqu’au 15 décembre.

Dans le planning officiel de Joe Biden, président américain, aucun tête-à-tête avec un chef d’État africain n’est prévu. Outre les sessions des chefs d’État durant le sommet, le locataire de la Maison blanche rencontrera un panel de Présidents, dont Andry Rajoelina. Les enjeux électoraux seront, notamment, au programme des discussions qui se feront de vives voix. Coïncidence ou communication programmée, l’ambassade américaine a, justement, publié un communiqué de presse concernant un appui électoral par l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID).

Soulignant l’objectif d’une élection libre, crédible et transparente, l’USAID fait part d’un appui à la Commission électorale nationale indépendante (CENI), avec une enveloppe de 1,2 millions de dollars, dans le cadre du projet baptisé “Ndao hifidy”. Le but est de renforcer le taux de participation des électeurs. Outre cette réunion multipartite avec Joe Biden, le programme de Andry Rajoelina et de la délégation malgache durant ce sommet USA – Afrique est particulièrement chargé.

Le locataire d’Iavoloha tiendra des discours durant la session pour l’agenda de coopération jusqu’à l’horizon 2030 et celle sur la sécurité alimentaire. Il aura aussi différentes rencontres, en marge du sommet. Hier, il a pris part à un dîner d’affaires qui a vu la présence de Macky Sall, président du Sénégal, qui assure aussi la présidence tournante de l’Union africaine, entre autres. Alice Patterson Albright, présidente directrice générale du Millenium challenge corporation (MCC), prendra également part à ce dîner d’affaires.

Réunion déterminante

Après sa visite à madagascar, la semaine dernière, Victoria Kwakwa, vice-présidente de la Banque mondiale pour l’Afrique de l’Est et australe, rencontre à nouveau Andry Rajoelina, à Washington. Ce sera l’occasion de peaufiner l’évaluation des aides budgétaires destinées à la Grande île. Le président de la République aura, par ailleurs, une entrevue avec le docteur Akinwumi Adesina, vice-président de la Banque africaine de développement (BAD).

Accompagné de son épouse, Mialy Rajoelina, le chef de l’État a débarqué à Washington, dimanche en fin d’après-midi, heure locale. Trois membres du gouvernement sont également du voyage pour soutenir les plaidoyers malgache durant les différentes réunions et rencontres inhérents à ce sommet. Il s’agit du général Richard Rakotonirina, ministre de la Défense nationale et ministre des Affaires étrangères par intérim, Edgard Razafindravahy, ministre de l’Industrie, du commerce et de la consommation, ainsi que Lalatiana Rakotondrazafy Andria­tongarivo, ministre de la Communication et de la culture.

Tout autant que le Président, les ministres sont également au front des débats durant l’US – Africa leaders summit. Edgard Razafindravahy, notamment, a pris part à une réunion sur l’African growth and opportunity act (AGOA), hier. Un rendez-vous déterminant pour l’avenir de ce programme dont la fin est prévue en 2025. L’AGOA. Pour Madagascar, par exemple, grâce à l’AGOA permet de fluidifier et fructifier considérablement les échanges commerciaux avec les États-Unis. Cette année, par exemple, ils dépassent les 800 millions de dollars. Le même niveau qu’avant la crise sanitaire.

Toujours dans le cadre de la coopération commerciale, la mise en place de la Zone de libre échange continentale africaine (ZLECAF), devrait être discutée à Washington, également. Madagascar compte, du reste, mettre à profit toutes les opportunités d’affaires durant cet événement. Une réunion sur la sécurité et la sûreté maritime, portant sur la mise en place de Sémaphores ou centre de surveillance maritime était également au programme des membres de la délégation malgache, hier.