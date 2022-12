SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET RÉSILIENCE CLIMATIQUE – Plaidoyer de Madagascar à Washington

La délégation malgache conduite par le président de la République est à Washington pour prendre part au sommet USA – Afrique.

Le coup d’envoi. Après plusieurs semaines de teasing, le sommet États-Unis – Afrique, ou US – Africa leaders summit, démarre. Madagascar est de la partie avec une délégation conduite par Andry Rajoelina, président de la République.

Le rendez-vous qui se déroule à Washington du 13 au 15 décembre vise à jeter les bases d’un nouveau de coopération entre les États-Unis et les pays africains. Un partenariat à long terme, de prime abord, étant donné que les discussions se projettent sur un agenda jusqu’à l’horizon 2063. Une session des chefs d’État, le 15 décembre, porte justement sur ce thème spécifique. Le même jour, les Présidents discuteront sur la question de la résilience et de la sécurité alimentaire. Le locataire d’Iavoloha interviendra à la tribune de ces deux sessions.

Les enjeux de la sécurité et de l’autosuffisance alimentaire, ceux de la résilience face aux changements climatiques, sont les principaux points sur lesquels Madagascar compte mettre l’accent durant ce sommet États-Unis – Afrique. Deux sujets interdépendants qui font des ravages à Madagascar, surtout sur le plan humanitaire. La situation qui sévit dans le Grand Sud et depuis quelques mois, celle dans une partie du Sud-est en sont des exemples malheureux. L’insécurité alimentaire y est considérablement renforcée par les conséquences des aléas climatiques.

Apporter une réponse immédiate aux urgences, mais aussi, édifier une stratégie de coopération pour faire face durablement aux défis locaux et globaux sont, également, dans l’idée du US – Africa leaders summit. Aussi, mettre en avant son ambition d’atteindre une autosuffisance alimentaire, d’abord. Puis l’objectif de se positionner, en tant qu’exportateur compétitif, sur le marché mondial des produits agricoles. Redevenir le grenier de l’océan Indien et de l’Afrique australe est une des premières cibles dans sa ligne de mire.

Diversification de la coopération

Le sommet de Washington est, justement, une occasion pour faire valoir les atouts de la Grande île dans ce domaine afin d’attirer des investisseurs. Un forum des investisseurs se tient en effet en marge du rendez-vous des chefs d’État.

La diversification de la coopération face aux priorités et défis mondiaux est, aussi, le challenge des discussions de trois jours dans la capitale américaine. Une réponse stratégique et opérationnelle face aux conséquences économiques de la guerre en Ukraine, sur le continent africain sera un axe de discussion incontournable. Il y a aussi un non-dit, qui est la volonté américaine de riposter à la concurrence chinoise dans la coopération commerciale avec l’Afrique.