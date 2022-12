RELANCE DU TOURISME – Reprise du vol direct Mayotte-Mahajanga jeudi

La compagnie Tsaradia a inauguré jeudi, le vol entre Mayotte et Mahajanga. À la veille de la haute saison touristique de ce mois de décembre, la promesse d’ouverture de la liaison aérienne directe entre les deux destinations est tenue.

Les opérateurs touristiques de la cité des Fleurs ont demandé, il y a quelques mois, la réouverture des frontières aux autres villes de Madagascar et aux iles voisines. La compagnie aérienne Madagascar Airlines y a répondu en insérant dans son programme hebdomadaire le vol direct entre Mahajanga et Mayotte.

L’avion de la compagnie aérienne Tsaradia a atterri sur le tarmac de l’aéroport international Philibert Tsiranana à Amborovy, jeudi matin. C’est le premier vol après deux ans de fermeture de la liaison aérienne entre les deux iles. À son bord, une cinquantaine de passagers qui ont embarqué à l’aéroport de Dzaoudzi à Mayotte. Ils ont été accueillis par les autorités locales dirigées par le gouverneur de la région Boeny, Mokhtar Andriantomanga, et le préfet de Mahajanga, Lahanaina Fitiavana Ravelomahay, la députée et vice-présidente de l’Assemblée nationale élue à Mahajanga, Perline Rahantanirina et le président de l’Office régional du tourisme de Boeny, Eric Razafimaitra.

Le ministre des Transports et de la météorologie, Rolland Ranjatoelina, et le secrétaire général du même département, Rado Rajoelison, ont assisté à l’évènement ainsi que les responsables de la compagnie aérienne Madagascar Airlines.

Fréquence

« La réouverture de cette ligne s’inscrit dans les efforts pour améliorer les services des transports de la compagnie aérienne malgache. Elle favorisera les échanges commerciaux et développera le secteur du tourisme qui contribue pour beaucoup au développement de l’économie », souligné à le SG du ministère des Transports.

La fréquence des vols entre Mayotte et Mahajanga a nettement augmenté car, au début de la reprise de la liaison aérienne en juin, la compagnie aérienne Ewa Air a assuré quatre vols par semaine entre Mayotte à Mahajanga. Puis, trois autres vols supplémentaires ont été également ouverts vers Mahajanga au mois de novembre. Le vol Mayotte via Tana vers Mahajanga est organisé tous les jeudis depuis le mois de novembre.

« Le vol direct au départ de Mahajanga vers Mayotte sera encore difficile à remplir », explique la représentante à Mahajanga de Madagascar Airlines, Soavololona Lova Nomena.

« Nous sommes à l’approche de la haute saison touristique. Cette ligne s’ajoutera aux six vols hebdomadaires de la compagnie EWA-Air actuellement. La compagnie souhaite encore augmenter le nombre de fréquence de huit à neuf vols hebdomadaires. Cela prouve que la ligne Mahajanga-Mayotte est très sollicitée surtout pendant les vacances de la Toussaint, l’été austral, les fêtes de Pâques ainsi que les grandes vacances. Ces vols apporteront du bien aux opérateurs touristiques après les années de Covid-19. Il ne reste plus qu’à concrétiser la ligne directe Paris-Mahajanga ou, pourquoi pas, Marseille-Mahajanga », déclare Toky Armel Ranjantonantenaina, directeur exécutif de l’Office régional du Tourisme de Boeny, et non moins directeur régional de la Communication de Boeny.