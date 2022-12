RÉFORME DES FINANCES PUBLIQUES – Le ministère de tutelle mène campagne

Ateliers d’information et de sensibilisation, communiqués, newsletters, publications sur les réseaux sociaux…, le ministère de l’Économie et des Finances (MEF) s’investit beaucoup ces derniers temps pour faire connaitre les tenants et aboutissants des réformes engagées au niveau de l’amélioration de la gouvernance des finances publiques.

«Faire connaitre les informations sur les réformes des finances publiques. C’est le fruit d’une réflexion profonde sur les facteurs de réussite des réformes. En effet, aucune transformation ne sera effective sans appropriation par les acteurs et les bénéficiaires de ces réformes. Une bonne assimilation des actions prévues par les agents de l’État, au service du peuple, facilitera leur application. Des informations exploitables et bien présentés au public renforcera la redevabilité de l’État et augmentera la confiance des usagers envers ce dernier», soutient le MEF qui rappelle que Madagascar a décidé de s’engager dans un vaste chantier de réformes.

Et ce département ministériel de poursuivre que les directions et les services sont impliqués afin de mieux faire connaitre les initiatives menées dans le cadre de la réalisation du Plan Stratégique de Modernisation de la gestion des Finances Publiques qui est mis à jour pour « fédérer ces initiatives et mettre en commun les efforts de tout un chacun ». On sait en outre qu’un comité de pilotage, composé aussi bien des ministères et institutions, que de la société civile et des partenaires techniques et financiers, est en place pour s’occuper de l’orientation stratégique des réformes. La première réunion de ce comité s’est tenue en février 2021. Et depuis, les occasions se multiplient pour sensibiliser les parties prenantes et le grand public sur les réformes, mais aussi pour présenter les principales actions et performances réalisées au sein des divers départements en matière de transformation du mode de gouvernance.

«La définition ainsi que la mise en place de groupes techniques spécialisés par thématiques sont effectuées en vue de la mise en œuvre opérationnelle des réformes», a-t-on ajouté. Un exercice d’autoévaluation de ces réformes est aussi programmé par l’Administration avec le concours des bailleurs de fonds et des accompagnateurs techniques. Cet exercice est basé sur la méthodologie PEFA ou Public Expenditures and Financial Accountability, cadre commun d’évaluation dont les résultats enrichiront les débats sur les réformes. Le MEF qui indique que les actions de communication évolueront au fur et à mesure de l’avancement des travaux de réformes. La Direction de la Coordination et du Suivi des Réformes auprès du ministère se charge de l’animation des supports d’information. «Divers canaux vous seront mis à disposition afin de mieux documenter sur les réformes des finances publiques en cours», a-t-on aussi fait savoir.

Le système de pensions sous les projecteurs

Dernièrement, c’est la mise à jour et la refonte des textes régissant les caisses de retraite publiques qui ont été mises en avant. Une initiative prévue dans le cadre de la réforme du système de pensions entreprise depuis quelques années, avec pour objectif «la viabilisation et la modernisation des caisses de retraite publiques». En effet, les textes régissant les caisses de retraite publiques en vigueur actuellement datent de 1961. Des textes subséquents existent également.

En ce sens, un atelier de concertation et de partage d’informations s’est tenu les 29 et 30 novembre 2022 dans les locaux de l’INSTAT à Anosy. Cette rencontre a vu la participation des techniciens du MEF représentée par la Direction Générale des Finances et des Affaires Générales (DGFAG) et le ministère du Travail, de l’Emploi, de la Fonction Publique et des Lois Sociales (MTEFPLS). Il était attendu à l’issue de l’atelier, la disponibilité des textes consolidés et mis à jour.

Outre cette refonte de textes, le ministère rappelle que d’autres actions ont été menées. Il a aussi été souligné que le rapprochement entre comptable et ordonnateur de la situation des caisses s’inscrit dans la volonté de mettre en place un compte de trésorerie unique. À savoir également que 8 095 Employés de Courte Durée (ECD) ont été basculés en Employés de Longue Durée (ELD) dans le but d’élargir les affiliés des caisses de retraite et d’atteindre la stabilité des ratios cotisants-retraités, et celle des recettes-dépenses. Le recensement des pensionnées et l’édition de nouvelles cartes de pension se sont soldés par une économie de 10 milliards d’ariary. «Le développement du système Augure pensions ainsi que le recul de l’âge de retraite figurent parmi les actions en cours et en perspective», a-t-on conclu.