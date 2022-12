NATATION – Mondiaux – Jonathan et Tendry à Melbourne

Les compétitions internationales s’enchaînent pour les nageurs malgaches. Après la participation au Mondiaux de Budapest en juin, le cham-pionnat d’Afrique à Tunis à la fin août et les Mondiaux des juniors à Lima au Pérou en septembre, la Grande ile aligne deux nageurs aux Championnats du monde de natation sur bassin de 25m. La 17e édition se tiendra du 13 au 18 décembre à Melbourne en Australie. Madagascar y sera représenté par le nageur du Cosfa, Harivony Jonathan Raharvel, pensionnaire du Centre international de haut niveau à Phuket en Thaïlande, et par la nageuse du Cosra de Vaki­nankaratra, Tendrinavalona Idealy. Cette dernière est l’actuelle numéro un national chez les dames à l’issue du test de classement lors du championnat de Madagascar au mois d’avril. Jonathan est engagé dans deux épreuves de sa spécialité, à savoir les 50m et 100m brasse, tandis que Tendry sera, quant à elle, en lice aux 50m et 100m dos. Jonathan débutera avec l’épreuve de 100m brasse ce mercredi 14 décembre. La délégation locale dirigée par le président de la Fédération malgache de natation, Gabriel Rama­nantsoa et le directeur techni­que national, Naivo Razafin- drafidy. Le patron de l’instance nationale a assisté hier, à l’assemblée générale de la Fédération internationale.