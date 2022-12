Le parquet d’Ihosy dessaisi

d’une affaire saillante La présentation de quatre gendarmes et d’un directeur pédagogique au tribunal d’Ihosy n’a pas eu lieu, hier. Le parquet local a été dessaisi de l’affaire qui a été transférée à celui de Fianarantsoa. Les gendarmes et l’autre fonctionnaire sont soupçonnés de trafic de stupéfiant et de tentative de corruption.