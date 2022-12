INFRASTRUCTURE ROUTIÈRE – Marolambo s’ouvre enfin au monde

Le ministère des Travaux publics annonce l’avancement de la réhabilitation des 130km reliant le district de Mahanoro à celui de Marolambo, dans la région Atsinanana. Marolambo a été toujours désenclavé et le transport se fait en tracteur pendant la saison sèche et impraticable durant les quatre mois de période de pluie de l’année. Le président de la République, Andry Rajoelina a annoncé la réhabilitation urgente de la portion de la RNT23 reliant Mahanoro à Marolambo au mois de février de cette année lors de son passage à Marolambo. Après les récents événements qui ont secoué le district de Marolambo avec l’incendie de la centrale de Jirama le 20 novembre dernier, le gouvernement laisse entrevoir que des actions sont menées pour soulager les quelques 150 000 habitants des douze communes rurales composant le district. 80km de routes ont été jusqu’ici ouvertes sur les 130km et 40km sont totalement terrassés. D’après le ministère des Travaux publics, les ouvrages d’assainissement, les dalots et les fossés sont en cours de construction. De même que le traitement des points des noirs, la mise en place des chaussées en béton, en pavé et en empierrement, qui sont indiqués, comme en bonne voie. Marolambo abrite un parc national, à cheval à la fois, entre les régions Atsinanana, Vatovavy, Vakinankaratra et Amoron’i Mania.