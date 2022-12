INFRASTRUCTURE ROUTIÈRE – La Rocade d’Iarivo en chantier

Les travaux de réparation sur les axes Amoronankona vers Ambohimahitsy de la coupure côté droit du rond-point RP1-rond-point RP2 continuent. L’axe routier sera livré le 17 décembre selon les prévisions. De ce fait, Il y aura une perturbation de la circulation sur la RN65 sur la Rocade d’Iarivo. Selon les explications sur la page facebook de la Rocade d’Iarivo. À vue d’œil, la chaussée est décapée et s’ensuivent les travaux d’entretien prévu sur une portion. Un tassement de la chaussée ou des cas d’affaissement sont dus à la structure marécageuse, d’où l’organisation de ces travaux d’entretien. «Il s’agit de travaux d’entretien à faire sur une portion de route sur la Rocade d’Iarivo. Il faut remarquer que la Rocade d’Iarivo a été construite sur une zone compressible. C’est le mouvement du sol naturel important constaté sur environ un kilomètre dans cette portion de route qui va être entretenu (…)», indique Tahiana Harisoa Rateloson, directeur de la planification et du soutien au territoire sur 2424.mg. Les mouvements du sol, comme le glissement ou l’affaissement, comme c’est le cas maintenant, ont été prévus dès la mise en œuvre du projet. L’entretien a déjà commencé au début de l’année, selon encore les explications du responsable. Un appareil appelé inclinomètres a été mis en place. Le but étant de suivre à temps ces mouvements. Les résultats de la détection par le biais de cet appareil détermineront les travaux d’entretien à faire.