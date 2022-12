FOOTBALL – CAF et Jeux des îles – Les dates se chevauchent

La Fédération malgache de football aura du mal à former les Barea en vue des Jeux des iles. Plusieurs matchs des clubs et des équipes nationales CAN et CHAN sont programmés en début septembre.

Une année 2023 très chargée. Les instances internationales établissent leur calendrier indépendamment des calendriers des instances nationales. La Confédé­ration africaine de football vient justement de publier le calendrier des phases éliminatoires des compétitions de la CAF.

Les tours préliminaires de la Ligue des champions et de la Coupe de la Caf coïncident avec les Jeux des iles de l’océan Indien, si la date proposée par Madagascar, pays hôte des prochains jeux, du 23 aout au 3 septembre, est maintenue. Les responsables étatiques et dirigeants du Comité olympique malgache ont envoyé au Conseil international des Jeux la lettre mentionnant la proposition de la date des XIe jeux, il y a un mois. Le CIJ avec les responsables du pays procèderont à la deuxième réunion dans la capitale malgache, les 14, 15 et 16 décembre. La date des jeux sera fixée durant cette réunion.

Pour le cas du football, une des vingt-trois disciplines de compétition programmées, la formation de l’équipe nationale sera sûrement perturbée car les grands clubs porte-fanions du pays en compétition continentale prioriseront leur aventure africaine et ne libèreront pas leurs joueurs.

Malformation

Le match aller du tour préliminaire de la Ligue des champions et celui de la Coupe de la CAF sont programmés les 19 et 20 août 2023, c’est-à-dire quelques jours avant le coup d’envoi des Jeux des îles. Les matchs retour se tiendront une semaine plus tard, les 26 et 27 août.

En outre, le match aller comptant pour le tour préliminaire du Champion­nat d’Afrique des nations pour l’édition 2024 est prévu les 2 et 3 septembre. Et encore, le premier match de la phase éliminatoire de la Coupe d’Afrique des nations est programmé du 4 au 12 septembre où Madagascar accueillera l’Angola.

Les soucis résident dans la formation de l’équipe nationale et l’utilisation du stade des Barea, l’un des deux stades homologués par la Fifa.

Les clubs champions et détenteurs de la coupe nationale qui déploient d’énormes moyens financiers vont sûrement prioriser la compétition africaine et auront le droit de ne pas libérer

leurs joueurs pour les Jeux. Concernant le football, Madagascar a ravi pour la dernière fois la médaille d’or en 1993. La sélection malgache a cédé le métal précieux en finale lors des derniers jeux sur le sol malgache en 2007.