ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS – Les cas de Covid-19 graves diminuent

Moins virulent. Les services de réanimation des centres hospitaliers universitaires à Antananarivo sont plutôt calmes, en cette nouvelle vague de coronavirus. «Il y a de nombreux porteurs du virus de Covid-19 détectés, mais il n’y a pas beaucoup de forme grave à l’hôpital.», déclare un médecin d’un service de réanimation à Antananarivo. Il n’y a que trois cas graves, selon, la dernière situation épidémiologique Covid-19, sortie ce weekend. «Le variant actuel est, probablement, plus atténué, par rapport aux deux premières années très virulentes. La plupart des cas positifs sont des formes simples», explique un médecin. Un autre médecin note que la vulgarisation des tests de diagnostic rapide (TDR) de la Covid-19 favorise la lutte contre le développement des formes graves de la maladie. «Lorsque la maladie est détectée à temps et prise en charge à temps, il y a moins de risque qu’elle s’aggrave.», note un médecin qui travaille dans un service de réanimation médicale. Bien que les formes graves diminuent, la vigilance doit être maintenue. La maladie à coronavirus continue de tuer. Elle a emporté une personne, entre le 3 et le 9 décembre.