ÉNERGIE PROPRE – Deux broyeurs et une extrudeuse pour la fabrication du charbio remis par Page/GIZ

Dans le cadre de la protection de l’environnement et de la réduction de la coupe de bois pour la fabrication du charbon de bois, la coopération allemande par le biais du projet Page/GIZ a remis des machines de fabrication de charbon biologique ou charbio, à savoir deux broyeurs et une extrudeuse à l’association Fosa et au Gosoc Komanga, le 9 décembre. La cérémonie officielle de remise de ce matériel s’est déroulée à la résidence de la région Boeny, au bord de la mer, en présence du directeur du développement rural de la région Boeny (DDR), Marcellin Randriambololona. Une convention a été signée par les deux parties, dont les utilisateurs, pour respecter les conditions d’utilisation de ce matériel pour fabriquer du Charbio. « Le rendement attendu est estimé à 90 tonnes de charbio par an et qu’il augmentera pour réduire la destruction de la forêt », souligne le DDR.