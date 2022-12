EMPLOIS VERTS – Des entrepreneurs ont survécu à la crise de Covid-19

Après trois années plutôt difficiles en raison de la pandémie de Covid-19, des entreprises reprennent petit à petit leur activités. Un constat avéré hier à l’IKM Antsahavola où s’est ouvert le FIJEV.

Résistant. Des jeunes entrepreneurs ont survécu à la crise de Covid-19. Leurs activités se redressent, petit à petit, après trois années off. «Nous n’avons eu aucune source de revenu lors de la crise de Covid-19. Les touristes n’étaient pas venus. Il n’y a pas eu de récolte, non plus car nos champs ont été inondés.», témoigne Haja Rabezatovo, fondateur du Tour Alaotra, une entreprise qui offre un tourisme local basé sur la visite de l’Alaotra et qui investit dans la culture de riz en parallèle. C’était, hier, lors de la cérémonie d’ouverture des activités de suivi du Forum international Jeunesse et Emplois verts (FIJEV), organisée par l’organisation internationale de la Francophonie (OIF), qui s’est tenue à l’IKM Antsahavola. C’est en octobre 2021 que les activités du Tour Alaotra ont repris. «Nous avons dû changer de stratégie, en promouvant le tourisme local, vu que les vols internationaux ont été encore fermés. Même maintenant, nous continuons sur cette lancée», rajoute la source.

Une entreprise de transformation de fruits et de lait, Ambohitsilaozana Ambatondrazaka, également victime de crise, a pu, aussi, se relever après trois années de crise. «Nous avons multiplié les dégustations dans les lieux de commerce pour lancer nos produits. Cela a apporté ses fruits», indique Thierry Edmond Rakotondranoro, qui produit des vins de tomate.

Ce forum est a été l’occasion pour les jeunes entrepreneurs de partager leurs expériences, durant la crise de Covid-19. «Nous avons organisé cet évènement de suivi du forum, en espérant que nous parviendrons à des conclusions intéressantes, autant qu’au cours de ces trois années où il y a eu la Covid qui a mis certains de nos jeunes entrepreneurs sur le carreau, d’autres ont réussi à faire moins de résilience.», a déclaré Léonard Emile Ognimba, ambassadeur, représentant de l’OIF pour l’océan Indien. L’OIF promet de poursuivre son accompagnement des jeunes entrepreneurs.