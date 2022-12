ÉLECTRICITÉ – Le groupe G4 à Andekaleka en phase d’essai

Lueur d’espoir. L’approvisionnement en électricité dans le réseau interconnecté d’Antananarivo (RIA) devrait s’améliorer, incessamment. Le quatrième groupe (G4) de la centrale hydroélectrique d’Andeka­leka est en phase d’essai d’injection sur le RIA, selon la compagnie nationale d` électricité et eau de Madagascar (Jirama), hier. Lorsqu’il y aura assez d’eau pour faire tourner les quatre groupes à Andekaleka, la puissance de cette centrale hydroélectrique atteindra 120 MW. La Jirama se prépare à l’injection de cette puissance. Deux transformateurs, d’une puissance de 2×60MW, soit de 120 MW, sont installés à Ambohimanambola. La rénovation de ces transformateurs de puissance, installés au Poste d’interconnexion d’Antananarivo (PIA) à Ambohimanambola est un volet du projet PAGOSE, financé par la Banque mondiale. Ce projet vise au renouvellement et au renforcement des infrastructures, à l’amélioration de la qualité de fourniture en électricité par la stabilisation et le renforcement de la puissance électrique et à la sécurisation de l’évacuation de l’énergie en provenance d’Andekaleka. L’essai de mise en service de ces deux transformateurs s’est déroulé la semaine dernière tandis que leur réception technique et mise en service a débuté hier. Les précédents transformateurs, d’une puissance de 90 MW, vont être reconditionnés avant d’être réinstallés dans la sous-station Tana-Nord à Antanandrano.