ÉCOLE NATIONALE D’ENSEIGNEMENT MARITIME – Une piscine semi-olympique à deux milliards ariary

Un beau cadeau pour l’École nationale de l’enseignement maritime (Enem). Dans le cadre de la célébration nationale de la Journée mondiale de la mer et des gens de mer, le ministre des Transports et de la météorologie, Rolland Ranjatoelina, a visité avec sa délégation, vendredi, le chantier de construction cette piscine semi- aquatique ou semi-olympique couverte. Longue de 25 m et large de 12m5, elle est installée dans l’enceinte de l’Enem, au bord de la mer à Mahajanga-be. Les travaux, réalisés à 60%, ont débuté en novembre 2020. Le chantier a été arrêté pendant plusieurs mois pour reprendre le 3 septembre dernier. Sa construction est prévue se terminer au mois de février. « Le coût de cette grande infrastructure est évalué à environ deux milliards d’ariary.

C’est une piscine semi-aquatique avec six couloirs. La capacité d’accueil des gradins est de sept cents personnes. Le local technique se trouve sous les gradins. Des vestiaires, des sanitaires et salles d’eau sont aussi inclus. La pose de la toiture sera la prochaine étape des travaux avant de finir par la mise à l’eau », explique l’architecte, Jean-Claude Ramanamamonjy. L’infrastructure sera consacrée et utilisée pour la formation professionnelle des élèves et futurs marins de l’Enem. Mais la piscine peut également recevoir des compétitions, précise-t-il. Ce que confirme le ministre Ranjatoelina. « Cette piscine sera utilisée dans l’enseignement et la préparation professionnelle des élèves, ainsi que des personnes et autres techniciens qui travaillent dans le secteur du transport maritime.

Les bailleurs de fonds sont étonnés car l’État consacre 20% de son budget à l’éducation. C’est un point positif car l’éducation est importante. Le secteur du transport maritime était négligé auparavant. Même la Société malagasy de transport maritime (SMTM) qui était opérationnelle dans le pays, n’existe plus. Mais aujourd’hui, le secteur maritime est de nouveau en plein essor », affirme-t-il. Si le projet était achevé en 2023, Mahajanga disposera de trois bassins de compétition aux normes olympiques. La première, appelée Papoon, se trouve dans l’enceinte du collège Saint-Gabriel. La deuxième est celle semi-olympique de l’Enem, en cours de chantier. Et la troisième se trouve à Ampisikina, près du bloc administratif. C’est un bassin de 50 m, en cours de construction depuis plus de deux ans. Elle est prévue accueillir les prochaines compétitions de natation durant les Jeux des îles de 2023.