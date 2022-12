Deux vols suspendus en provenance de La Réunion

Le secrétaire général du ministère des Transports et de la météorologie, Rado Rajoelison, a déclaré que, pour des raisons de non-respect des conditions et clauses avec le ministère, les vols en provenance de La Réunion via la compagnie aérienne Air Austral, les samedi 3 et dimanche 4 décembre, ont été suspendus. Du coup, deux cents passagers étaient bloqués à l’aéroport de Gillot à Saint-Denis, durant ces deux jours du weekend, la semaine passée. Le SG a rassuré que la situation était revenue à la normale depuis le lundi 5 décembre.