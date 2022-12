Des proverbes betsimisaraka pour avoir la sagesse

En 1959, Jacques Dez recueille dans la région de Nosy Varika des proverbes (expressions courantes) betsimisaraka. Les Notes en ont déjà cités sur différents thèmes, tels les secrets de famille, les femmes, les généralités sur le genre humain… Cette fois-ci, nous aborderons les situations difficiles. -« Lomano rano tsy maty vonoina. » Le nageur ne meurt jamais assassiné. Se dit de quelqu’un qui sort de toutes les accusations portées contre lui, ou qui se tire d’affaire en toutes circonstances. -« Sakalava very aomby ka ny manova no malaky. » Sakalava qui a perdu son bœuf, le plus rapide est d’en changer. C’est-à-dire d’aller en voler un plutôt que d’aller à la recherche de celui qui est perdu. Se dit de quelqu’un qui sait se tirer d’affaire, au besoin par des moyens malhonnêtes. Les Merina disent d’une façon analogue : « Sakalava very omby : ny an’ny tena hita no entina » ; ou Sakalava qui a perdu un bœuf : celui qu’il voit, il l’emmène. -« Mandry manokana masom-bady. » Coucher à l’écart de son épouse (et être obligé de chercher une autre femme pour ne pas passer seul la nuit). Se dit d’une personne qui se crée des embarras qu’elle pourrait éviter. -« Papango nahazo sokatra ». Un milan qui a attrapé une tortue (et ne sait qu’en faire) pour parler d’une personne bien embarrassée. En merina on dit : « Papango nahazo hodisokatra : nahazo fa tsy nahazoazo loatra. » Ou un milan qui a attrapé une carapace de tortue, il a gagné quelque chose, mais peu. -« Reniakoho nahazo tsomanga. » Poule qui a attrapé des patates. A le même sens que le précédent. -« Lohan’aomby roe tsy omby taholoka raika. » Deux têtes de bœuf ne peuvent tenir dans la même marmite. Concerne une personne qui s’occupe d’une affaire quand une deuxième lui tombe sur les épaules : il ne peut les régler en même temps.

C’est un peu l’équivalent du proverbe français : courir deux lièvres à la fois. – «Indroe maty hoatra ny vary rahana. » Mort deux fois comme le riz « rahana ». Se dit d’une personne, deux fois prise au dépourvu par ses ennuis. -« Vato voaemba tsy homban’ny be tombokantsoro. Cailloux latéritiques (qui parsèment les collines) ne sauraient donner le passage à ceux qui ont beaucoup d’infections aux pieds. Se dit de petits obstacles qui gênent considérablement une personne déjà dans l’embarras. -« Tsy ninian’ny kivaka ny mandry ambararay, fa tsy manana analahin-dreny hanano trano.» Ce n’est pas de son propre gré que le chien couche sous la maison; c’est qu’il n’a pas d’oncle pour lui en construire une. Se dit d’une personne malheureuse, dans une mauvaise situation parce qu’elle n’a pas de soutien. -« Aomby mahia tsy lelafin’ny namany. » Le zébu maigre n’est pas léché par ses congénères. Une personne dans la gêne n’a pas d’amis. Un semblable proverbe merina figure parmi les plus connus : « Ny omby mahia tsy lelafin’ny namany, ny malahelo tsy mba havan’ny manana. ». Les bœufs maigres ne sont pas léchés par leurs congénères, les pauvres ne sont pas les amis des riches. -« Lakana mpila viha tofotra eo tofotra eo. » Pirogue à la recherche des « viha » (espèce de plantes aquatiques), entre ici, entre là. On ne cherche les « viha » qu’en période de nécessité et, dans ce cas, on entre de tous côtés dans les formations de « viha » que l’on ne parcourt pas en temps normal. Se dit d’une personne dans l’ennui qui cherche de l’aide de tous les côtés. -« An-drano mangalaka afo.»

Aller chercher du feu jusque dans l’eau. Être dans une gêne extrême, une situation très difficile. -« Mandry an-driran’antsy. » Dormir sur le tranchant d’un couteau. Être dans une situation dangereuse. Cette expression est connue en Imerina. -« Atao verin’ny Merina. » Dont on dit qu’il a été perdu par les Merina. Se dit d’une chose pour laquelle une personne crée des difficultés pour empêcher qu’on ne la retrouve. -« Aomby maty reny, ka sady mimà miraotra. » Veau qui a perdu sa mère, il beugle et broute. Même quand on se trouve dans l’embarras, quand on éprouve du chagrin, il faut faire son possible pour vivre.