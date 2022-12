CONCOURS DE BEAUTÉ – Antsaly Rajoelina, prête pour le concours Miss Monde 2023

À la suite d’une longue préparation depuis le mois d’avril, Antsaly Rajoelina n’attend plus que le feu vert du grand concours de beauté « Miss World 2023 ».

Antsaly à ses mar­ques. En attendant le coup de sifflet de son départ pour la 71e édition du « Miss Monde », la déesse de la beauté malgache s’est entraînée sur les grands « challenges » du concours en collaborant avec des professionnels malgaches en matière de la beauté et de la mise en forme.

Pour le challenge du stylisme, elle a été accompagnée par Bogasy. Le groupe Amazone l’a formée pour la mise en beauté. Pour réussir le « Challenge sportif », elle s’est entraînée avec Majorelle et a été encadrée par l’ITP pour le cours d’anglais.

Des œuvres caritatives

« Je suis optimiste et confiante pour le concours vu notre bonne préparation. Je ne suis pas la seule à représenter Madagascar à Miss Monde mais j’ai le soutien des partenaires et du peuple malgache » affirme Antsaly Rajoelina, la reine de la beauté malgache.

Parmi les projets d’Antsaly Rajoelina, protéger et défendre les mineurs contre les violences.

Afin de concrétiser ce projet, Antsaly Rajoelina se concentre sur l’aide aux enfants dans les orphelinats ainsi que la visite dans les hôpitaux et surtout les actions sociales.

« Nous dans le comité de Miss Madagascar œuvrons surtout dans les aides sociales parce qu’une personne ne se limite pas à la beauté extérieure. Et ce dernier est l’une des grandes idéologies de Miss Monde avec le challenge « Beauty with a purpose » ».

Antsaly Rajoelina fera face aux 70 Miss venant de différents pays du monde entier. La sélection dans « le top 40 » est la première étape du concours dont le comportement et le savoir-vivre en société figurent parmi les principaux critères.

Le concours durera environ 4 semaines mais la date et le lieu du concours ne sont pas encore fixés mais il sera envisagé dans le premier trimestre de l’année 2023.