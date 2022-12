CONCERT – Tayc donne rendez-vous en 2023

L’artiste international Julien Bouadjie dit Tayc franchira le territoire malgache pour la première fois l’année prochaine.

Un nouvel an mouvementé. Tayc, le showman emmènera ses danseuses avec lui pour un concert exclusif et éléphantesque dans la Grande île. Le chouchou des jeunes chantera pour la première fois ses meilleurs morceaux comme « Dodo », « Le temps » et « N’y pense plus » sur l’une des plus grandes scènes de la capitale le 10 mars 2023 à 18h.

Étant à la fois auteur-compositeur et chanteur du rythme RNB français, Tayc est un artiste en vogue en ce moment. Il a été nominé comme artiste francophone de l’année aux NRJ Awards et a remporté le concours « La danse avec les stars ». C’est surtout grâce à son potentiel que les organisateurs tels que Good vibes, Nas prod et Price event l’ont choisi parmi tant d’autres.

Une autre dimension

Selon Vincent, le fondateur de Good vibes, le concert se démarquera des évènements précédents avec l’ambiance où le public sera emmené dans une autre dimension festive. « Lorsque nous avons organisé Dadju, il était venu avec ses musiciens mais pour cette fois-ci, Tayc débarquera avec ses danseuses en plus de ses musiciens. La star ne chantera pas uniquement mais dansera aussi » explique t-il.

Des jeux de lumières et des effets spéciaux seront grandiose afin que le public puisse en profiter d’un spectacle d’une grande taille.

« Nous espérons vraiment que vu la notoriété de Tayc, nous allons faire un sold out pour ce concert. Outre la célébrité du chanteur de la RNB, ses titres sont aussi très appréciés à l’international » ajoute Vincent.

Les organisateurs sont sur le point de débriefer le déroulement de l’événement. Tous les détails sur le concert tels que le lieu ainsi que le prix des billets seront dévoilés cette semaine.