COMMÉMORATION – Bicentenaire de la naissance de Louis Pasteur et son héritage exposés à l’IFM

Afin de rendre hommage à Louis Pasteur, une exposition, «Bicentenaire de la naissance de Louis Pasteur et son héritage à Madagascar est organisée à l’Institut Français de Madagascar (IFM), retraçant sa vie et son œuvre à partir de ce jour. Elle permet de découvrir son héritage scientifique au travers d’une dizaine de panneaux, ainsi que son héritage universel via les grandes découvertes au sein des instituts du Pasteur Network, en particulier à Madagascar. “Nous organisons une manifestation dans laquelle le bicentenaire de la naissance de Louis Pasteur. L’Institut Pasteur à Paris a décidé dès le 27 décembre 2021 de lancer un an de festivité. Pour celà, il y a une exposition qui retrace les découvertes majeures de Louis Pasteur”, indique le Docteur Phillipe Dussart, directeur de l’IPM. L’exposition «De Louis à Pasteur : 1822-1895» réalisée par l’Institut Pasteur — Musée Pasteur à l’occasion du bicentenaire de la naissance de Louis Pasteur fait partie de la commémoration. Cette exposition a été labellisée par le comité général du bicentenaire. Ce label a été conçu pour réunir sous une même bannière les différentes initiatives associées à cet anniversaire. Le portrait de Louis Pasteur représenté dans ce label a été réalisé par l’artiste Fabrice Hyber. L’exposition est en accès libre du 13 décembre 2022 au 21 janvier 2023 à la galerie de l’IFM. Une projection du film «Pasteur» d’Alain Brunard se déroulera ce jour à 16h30 dans la salle Albert Camus de l’IFM. L’Institut Pasteur de Madagascar, l’Institut Pasteur à Paris et l’Institut Français de Madagascar s’associent pour commémorer les 200 ans de la naissance de Louis Pasteur, figure majeure du progrès scientifique. À partir du 3 janvier, l’exposition sera ouverte aux visites scolaires.