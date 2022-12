COLLECTE D’ORDURES – « L’enlèvement des déchets dépendra du versement de la redevance »

L’effectif des camions mobilisés dans le ramassage des ordures à Antananarivo, a été renforcé. C’est temporaire. Temporaire. Les bacs à ordure dans la ville d’Antananarivo se vident, lentement. Trois mille tonnes d’ordures ont été enlevées, entre vendredi et dimanche, grâce à l’opération coup de poing menée par la commune urbaine d’Antananarivo (CUA), la région d’Analamanga et le ministère de l’Eau, de l’assainissement et de l’hygiène (MEAH). «Cette opération ne s’arrêtera qu’une fois que les déchets qui s’amoncellent soient tous enlevés. Nous avons besoin de près d’une semaine pour obtenir le résultat escompté», annonce le directeur général de la Société municipale d’assainissement, le colonel Jaona Ravoavy Andrianaivo, hier. Trente-sept camions, quatre pelles mécaniques, des charrettes ont été déployés dans cette opération de grande envergure. Une fois cette opération terminée, ce seront les vingt-quatre camions de la SMA et de la CUA ainsi que des charrettes qui vont prendre le relais.

Ce sera le retour, évident, de l’amoncellement des ordures. La SMA a besoin d’au moins une quarantaine de véhicules, pour que les bacs à ordures se vident rapidement et ne jonchent pas dans les rues, surtout, en ces saisons de fruits et de pluie, pendant lesquelles les ordures augmentent. Mais face à une difficulté financière, la SMA n’a pas de solutions qui permettront de résoudre dans le long terme, le problème de ramassage d’ordures dans la capitale. Elle ne peut ni louer ni acheter de nouveaux camions, avec son état financier actuel. Elle attend les donations pour augmenter le nombre de ses véhicules. «L’enlèvement des ordures dépendra du versement de la redevance des ordures ménagères (Rom). C’est la principale ressource de la SMA.», note le colonel Jaona Ravoavy Andrianaivo.

Les dirigeants de la CUA encouragent les contribuables à verser les impôts fonciers sur les propriétés bâties, qui comportent la Rom, pour assurer l’assainissement de la ville d’Antananarivo. Le taux de couverture est encore très faible. Il a été de 20%, pendant les huit premiers mois de l’année, dans le 5e arrondissement. Avec vingt véhicules opérationnels, les dépenses de la SMA s’élèveraient à 250 millions d’ariary par mois. «La ville ne sera pas assainie, si les contribuables ne paient pas d’impôts. Nous ne faisons pas de magie.», avait déclaré le magistrat de la ville d’Antananarivo, Naina Andriatsitohaina, lors d’une émission spéciale diffusée sur plusieurs chaînes de télévision privée de la Capitale, au début de ce mois.