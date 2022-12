BODYBUILDING – Championnat du monde – Une seule médaille de bronze pour le clan malgache

La barre a été trop haute. La délégation malgache composée de sept personnes dont cinq athlètes (quatre hommes et une dame) n’a pas pu faire mieux par rapport à l’année passée, lors de la treizième édition du cham-pionnat du monde de bodybuilding qui s’est tenue à Phuket en Thaïlande, du 6 au 12 décembre.

La seule femme de la délégation malgache, Jeniah Stéphanie Rafalinirina appelée Stessy qui a concouru dans la catégorie Women’s Model Physique (< 1m70) a apporté de la joie au clan malgache. Elle a gagné la médaille de bronze après avoir réussi à entrer dans le top 5 mondial avec Bianca Muller de la Nouvelle-Calé­donie, Kristina Borissevich de Kazakstan, Janchiv Sarnai de la Mongolie et Kseniia Ustymenko de l’Ukraine.

Niveau très relevé

Chez les garçons, trois ont concouru dans la discipline Athletics Physics, à savoir John Mario Randriana­rimanana, Maurice Marinjara et Nantenaina Fitiavana Randrianasolo.

John Mario Randriana­rimanana, connu sous le nom de Bigman, a été battu de peu en lutte pour la médaille de bronze. Il s’est classé quatrième. Quant à Maurice Marinjara et Nante­naina Fitiavana Randriana­solo dit Monstre, ils ont réussi à figurer dans le top 15.

Joseph Andriatsilavin, dit Tsila Kely a défendu les couleurs malgaches dans la catégorie open Master men’s bodybuilding, mais il n’a pu rien faire face à ses redoutables adversaires. Le cham-pionnat du monde de Thaïlande a été le plus infructueux pour la délégation malgache, mais il a été très riche en expériences. Quarante-quatre pays ont été représentés lors de cette treizième joute mondiale de Phuket.

Georgii Vernier, président de la Fédération malgache de bodybuilding, a expliqué que “le niveau a été très relevé vu la pluralité des pays participants. Beaucoup d’améliorations restent à apporter et beaucoup de détails sont dès lors à rectifier. Nous sommes toujours là pour diriger nos athlètes”.

La quatorzième édition du Championnat du monde se déroulera en Corée du Sud, du 31 octobre au 5 novembre 2023. Madagascar, déjà habitué à ce sommet mondial, sera au rendez-vous. La délégation malgache rentrera au pays, ce jeudi 15 décembre dans l’après-midi.