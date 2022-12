ASSOCIATION SPORTIVE DES BANQUES – La Société Générale au sommet avec quatorze titres

Bouquet final de la saison. L’Association sportive des banques a procédé avant-hier, à l’Espace Fenitra à Ambohijanaka, à la cérémonie de remise de trophées aux champions des quatorze disciplines pratiquées par ses membres. L’Association compte actuellement douze banques membres dont deux nouvelles depuis cette saison. Un peu moins de trois cents champions en sports collectif et individuel ont reçu dimanche, leurs trophées. La Société Générale se hisse en tête du classement des tableaux des médailles avec quatorze titres, suivie de la Banque of Africa avec treize sacres et la Caisse d’épargne de Madagascar, en troisième position avec onze titres. La SG a réalisé un doublé en sport collectif en raflant les coupes en football catégorie des seniors et en basketball des seniors hommes. Le trophée du football dans la catégorie des vétérans est revenu à la Bank of Africa et le celui du basketball dames à l’Accès Banque. La BNI remporte, pour sa part, la coupe du volleyball mixte, et la Banque centrale de Madagas­car s’est offerte le sacre en rugby à VII. «Cette saison a été marquée par l’engouement des participants après les deux saisons gâchées par l’épidémie de la Covid-19… À la suite de la demande des membres, nous envisageons d’intégrer d’autres nouvelles disciplines l’an prochain, peut-être des arts martiaux et des jeux de société. Les techniciens sont en train de concocter leur faisabilité technique», souligne Jocelyn Rasolofo, président de l’Association depuis 2018. Les tournois inter-banques s’étalent sur toute l’année, de février à décembre.