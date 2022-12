AMBOHIDRAPETO – Il chute et meurt dans un puits

Un triste évènement s’est produit dans le fokontany d’Antsahamasina, dans la commune d’Ambohidrapeto, dimanche vers 18h15. Un père de famille, âgé de 35 ans, a vacillé en marchant et a fini par s’encastrer dans un puits d’environ vingt mètres de profondeur. Le drame s’est produit alors qu’il allait regagner son foyer. Il était en état d’ivresse, selon le constat de la gendarmerie nationale. Le puits se trouve près d’un passage public. Il n’est pas clôturé. Son couvercle n’a pas supporté le trentenaire et s’est enfoncé avec lui. « Sa tête est partie en premier et il n’y avait aucune chance qu’il survivait », explique l’entourage. Le fokonolona et les gendarmes se sont efforcés de le sauver avec les moyens du bord. Un volontaire a dû descendre jusqu’au fond pour le récupérer. Ils ont été remontés au bout de quelques minutes. Une tentative de réanimation a été pratiquée sur la victime dès qu’elle a été ramenée à la surface. Malheureusement, elle ne respirait plus. À première vue, elle a été sérieusement touchée à la tête. « Son nez et sa bouche n’arrêtaient pas de saigner », décrit un témoin oculaire.