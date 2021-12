Nomination – Fonds malgache de formation professionnelle sans tête

Le Fonds malgache de formation professionnelle, FMFP, mis sur pied il y a quelques années pour une formation professionnelle continue des salariés, ne dispose pas de directeur général depuis mars 2021. L’ ancien DG Je an Luc Ramamonjiarisoa est parti en février dernier. Curieusement, une telle entité visant dans ses valeurs, la responsabilité et l’éthique ne dispose pas depuis neuf mois d’un nouveau patron. Un appel à manifestation ouvert à tous a eu lieu, mais la réponse traîne.

Le 31 mars, le site du FMFP fait savoir qu’il y a un intérimaire au poste vacant, en la personne de Noro Andriamamonjiarisoa. Tout en mentionnant que « le mandat d’intérim durera de six mois». Une période tout à fait normale et valable pour mener les étapes du recrutement. Mais aucun communiqué du FMFP n’informe, ni en fin juillet, après la période de six mois, ni jusqu’à maintenant la suite du recrutement, du moins sur le site du Fonds.

Des questions se posent sur le pourquoi d’un tel attentisme ? Une information signale qu’il y a eu déjà une personne retenue, mais quelques jours après, il s’est désisté de son propre gré. Et pourquoi le comité de recrutement n’a pas invité la deuxième ou la troisième prétendante ?

Es t -ce à dire que la directrice générale par intérim, et non moins ancienne PCA du FMFP, souhaite pérenniser cette fonction? Ce qui serait contre l’intégrité irréprochable considérée comme une de s valeurs du Fonds. Ou y a-t-il une intervention insidieuse de la part du principal bailleur de fonds qui accompagne le fonctionnement du FMFP, voulant dicter sur le choix du DG. Ce qui serait aussi grave. E t que fait, que décide le Conseil d’administration du FMFP dans tout cela ? La même interrogation est adressée à la ministre de l’Enseignement technique et de la formation professionnelle. Autant d’interrogations qui méritent réflexion.