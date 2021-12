Essences de Madagascar – Une « niche » à transformer en jackpot

Véritable patrimoine naturel reconnu à travers le monde, la flore de Madagascar regorge de trésors d’essences de plus en plus prisés. Expédiés au profit des plus grandes enseignes internationales, ces essences tirent les demandes sur le marché mondial vers le haut.

Selon l’Economic Development Board of Madagascar (EDBM), leur origine leur confère une « forte potentialité d’investissement » et les recettes devraient croître significativement dans les prochaines années. L’endémicité évaluée à 80% et les vertus thérapeutiques des plantes locales mettent Madagascar au premier rang mondial. 95% de la production des huiles sont destinées à satisfaire la demande extérieure. Les huiles essentielles de Ravintsara, de Mandravasarotra (saro) et d’Ylang-ylang, des incontournables du secteur, suscitent particulièrement l’intérêt des investisseurs.

Selon les acteurs de la filière, les produits développés à partir des essences des plantes de Madagascar ont déjà largement démontré leur capacité à séduire les marchés. Au plan financier, on soutient que l’exportation des huiles essentielles pourrait générer le milliard USD, contre environ 150 millions USD par an actuellement, bien avant 2030 comme il a été prévu initialement. Ainsi, le défi est aujourd’hui de booster la production tout en assurant la pérennité des activités et en garantissant que tous les intervenants de la chaîne de valeur soient correctement rétribués.

De l’avis d’un exportateur qui a démarré son entreprise au milieu des années 2000, la Grande Ile détient actuellement 25% du marché mondial de l’huile essentielle de girofle et près du tiers de celui de l’ylang ylang. Et notre interlocuteur d’estimer que ces parts de marché pourraient doubler d’ici deux à trois ans et que les autres produits comme le ravintsara et le baobab sont à même de révolutionner le marché pour ne plus se contenter des créneaux de niche.

La nécessité de mieux se structurer

Pour les décideurs publics, la filière demeure une valeur sûre et devrait contribuer davantage à muscler le tissu industriel du pays tout en augmentant les recettes d’exportation dont elle représente 20% actuellement. D’après les projections les plus récentes, le volume des huiles extraites des plantes pour l’alimentaire, la parfumerie, la cosmétologie ou encore l’homéopathie devrait décupler dans les 5 ans à venir pour Madagascar, dont la production exportée tourne actuellement autour de 2 200 tonnes. Ce qui ferait de ce marché la première source de devises du pays au cas où les mines venaient à stagner.

Raison pour laquelle les différentes parties prenantes souhaitent que la filière soit mieux organisée, promue et protégée. C’est dans ce cadre que le projet de mise en place dans les meilleurs délais d’un Conseil National s’inscrit. L’objectif étant d’éviter dès maintenant les erreurs de gouvernance de la filière qui pourraient léser certains acteurs et noircir l’image de Madagascar qui, jusqu’ici, parvient tant bien que mal à être bien perçu par la clientèle, bien que la dégradation permanente des ressources naturelles du pays commence à inquiéter sérieusement les intermédiaires et les donneurs d’ordre.

Rappelons que la semaine dernière, le GEHEM, à travers son président, Nirina Olivier Rakotoson, a signé avec le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD), représenté par la Ministre Baomiavotse Vahinala Raharinirina, un accord afin de mettre en place le Conseil National des huiles essentielles, extraits et oléorésines, pour promouvoir et développer cette filière.

Le groupement qui veut mobiliser tous les acteurs de la filière au sein de cette plateforme explique qu’il s’agit de « valoriser de manière durable nos ressources naturelles car Madagascar dispose de divers produits qui constituent un potentiel économique, social et environnemental considérable ».

Il a également été indiqué que le partenariat avec le secteur public se décline en plusieurs volets. Le premier, qui comprend les parties juridique et gouvernance, vise à mettre en place un cadre légal, réglementaire et de gouvernance clair. Sans oublier la révision du dispositif fiscal. Le second concerne l’énergie et l’environnement qui prévoit notamment un reboisement massif, la lutte contre l’utilisation du bois de chauffe et la mise en place d’un cahier de charges unique dans la fabrication d’alambics. Enfin, le troisième volet va créer le label naturel bio et durable Vita Malagasy.

À savoir, enfin, que la production mondiale d’huiles essentielles est estimée à plus de 110 000 tonnes. Néanmoins, les trois produits les plus vendus dans le monde représentent près de 90 % de ce volume total, avec deux grands groupes : les agrumes et les menthes. Le leader en termes de tonnage reste l’orange, avec plus de 50 000 tonnes. Il est donc clair que le challenge, pour Madagascar, n’est pas de devenir le premier producteur mais l’un des pays les plus performants en termes de valeurs générées par la filière.