10è édition du slam national – Le festival d’une génération de poètes solidaires et créatifs

Dix éditions de partages, d’échanges et de découvertes, mais surtout dix éditions de joie et de bonne humeur fraternelle. Voici pour vous un focus sur ce festival unique en son genre, une ode à la poésie qu’est le Slam National.

Une décennie d’enchantement pour tous les férus de poésie moderne de la Grande île. Porté par une jeunesse passionnée et des artistes talentueux, le Slam national est considéré comme un événement fédérateur et joyeux incontournable.

Pour sa dixième édition qui sera clôturée demain, sans aucun doute avec panache comme d’habitude, le festival a fédéré de nouveaux jeunes talents aux côtés des tauliers de l’association Madagaslam, initiatrice de ce rendez-vous exceptionnel. À l’image d’une programmation visant surtout la promotion de cet art qui conjugue à la fois engagement et créativité auprès d’un large public, le Slam national émerveille grands et petits.

Au-delà du tournoi fraternel qui rassemble les slameurs des quatre coins du pays, le festival se présente donc avant tout comme un carrefour artistique où se croisent aussi bien les amateurs de poésie que des sommités de la littérature nationale et internationale. Car de plus en plus, il élargit ses horizons au-delà de nos frontières.

C’est en 2005, inspirés des échanges et surtout intéressés par le slam-poésie après la rencontre avec le slameur français Pilot le Hot, que des jeunes ont décidé de se regrouper pour perpétuer le mouvement. Madagaslam voit alors le jour, avec quelques membres fondateurs. Depuis, la famille s’est agrandie et accueille de plus en plus de jeunes motivés, dynamiques et surtout talentueux chaque année et ce, jusqu’à aujourd’hui. À partir de 2007, Madagaslam, avec ses partenaires, organise le championnat national afin de sélectionner le représentant du pays à la Coupe du Monde du Slam-Poésie à Paris.

D’envergure nationale

Le nombre de slameurs, de scènes slam et d’activités autour du slam, ne cesse d’augmenter. Chaque ville dispose à l’heure actuelle d’une organisation de slam et de scènes régulières : Slam 110 pour Antsirabe, Fiarantslam pour Fianarantsoa, Toamaslam Taly pour Toamasina, Slam Suarez pour Antsiranana, Madagaslam Section Tana pour Antananarivo ou encore Tu’Slam pour Toliara. Les villes de toute l’île ont des représentants au traditionnel tournoi national, avec l’entrée de deux nouvelles villes participantes, en l’occurrence Ambositra et Ambatondrazaka.

Un pont vers la scène internationale

Grâce au Slam national, la Grande île est déjà montée sur le podium à deux reprises en terminant à la troisième place dans le classement mondial. D’abord, en 2007, avec la poétesse Tsiky qui a représenté le pays. Puis en 2010, avec Tagman qui s’est classé en troisième position dans les résultats finaux de la Coupe du Monde de Slam-Poésie. Madagaslam est l’association fédératrice du slam-poésie à Madagascar.

Elle regroupe tous les slameurs et s’organise pour promouvoir le slam-poésie à travers le pays. Pour sa 10e édition, le Slam national a vu les choses en grand en invitant des slameurs internationaux d’exception, notamment Jérôme Pinel qui n’est nul autre que le champion du monde de Slam Poésie en 2019, Malou L’accroqueuse de Mots (Suisse), Aliah Lynn (USA) et Theresa HAHL (Allemagne).

Des partenaires fidèles et passionnés

Chaque samedi, les slameurs et amoureux des mots se donnent rendez-vous dans des sites culturels comme l’Institut Français de Madagascar, le Goethe-Zentrum Institut, l’Alliance Française d’Andavamamba, le CRAAM d’Ankatso, mais aussi dans d’autres foyers comme des restaurants ou des établissements scolaires.