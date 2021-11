Faculté des sciences – Un bâtiment à trois étages à construire

La capacité d’accueil de la faculté des Sciences devra augmenter. Un bâtiment à trois étages, comportant dix huit salles sera construit à l’université d’Antananarivo à Ankatso. La pose de première pierre du nouveau bâtiment s’est tenue, hier, en la présen­ce de la ministre de l’Enseigne­ment supérieur e t de la recherche scientifique, Elia Béatrice Assoumacou, dans le cadre de la célébration du 60ème anniversaire de la faculté des Sciences. « Notre capacité d’accueil actuel est très limitée. De ce fait, nous ne pourrons pas accueillir les nouveaux bacheliers de 2021, pour cette année », lance la présidente de la célébration du 60ème anniversaire de cette faculté.

Quatre mille étudiants suivent leurs études au sein de cette faculté, selon les derniers recensements. En plus de l’insuffisance des infrastructures, la faculté est, également, confrontée aux problèmes d’approvisionnement en eau et de connexion. « L’eau est, pourtant, primordiale, étant donné, que nous travaillons dans des laboratoires, la plupart du temps. La connexion est, aussi, nécessaire », rajoute la source.

D’autres infrastructures ont été inaugurées, lors de cette cérémonie, à savoir, le jardin et le chalet connectés, pour les formations à distance. Le local e-K@roka pour les recherches en ligne. Ce local dispose de plusieurs matériels informatiques. Et la place Vintsy Vintsiala, pour la restauration. Ces infrastructures entrent dans la stratégie de la faculté des Sciences pour la promotion des travaux de recherche et l’utilisation des nouvelles technologies au service du développement. Le doyen de la faculté des Sciences, Irrish Parker Ramahazosoa, souligne que la célébration du 60ème anniversaire de cette faculté sera clôturée au mois de décembre.