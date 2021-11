Antsiranana – Le « vary tsinjo » débarque

Au début de la matinée, un bateau baptisé Agniribe II, a jeté l’ancre dans les eaux du port d’Antsiranana. En provenance de Toamasina, il a transporté 300 tonnes de riz importé « Vary tsinjo» à destination de la ville d’Antsiranana et du district d’Ambilobe. Ces produits ont été importés par la société SPM ou State Procurement of Madagascar

Il s’agit exactement de la concrétisation de l’initiative du président de la République procédant à l’importation massive de produits de première nécessité pour lutter contre la hausse du coût de la vie. En cette période de début de la saison pluvieuse, ce riz importé sert réellement à faire baisser le prix et combler le gap de la production locale.

D’après les explications de Romuald Tagnina, directeur régional de l’industrialisation , du commerce et de consommation, ce riz sera vendu à bas prix, accessible à tous pour endiguer l’inflation et surtout les phénomènes de spéculation en période de soudure. Son département aura pour rôle de surveiller la chaîne de distribution afin d’éviter les profiteurs. « Un sac de riz coûte impérativement 97 000 Ariary chez les grossistes et sera vendu à 100 000 Ar au niveau des détaillants pour endiguer l’inflation» a-t-il affirmé.

Cette fois , la distribution aura directement lieu au niveau des grossistes sans passer par les « Tsena mora » comme avant.

En plus de ces stocks déjà disponibles, un autre arrivage de 350 tonnes devrait débarquer dans le port la semaine prochaine et ainsi de suite jusqu’à la fin de la période de soudure.

Le gouverneur Daodo Arona Marisiky s’est aussi rendu au port pour constater de visu l’opération de débarquement. Il a saisi l’occasion pour dire que cette importation de riz signifie que le régime actuel est toujours au côté de la population et tente de constituer un stock raisonnable en prévision de périodes difficiles.

Pour le sucre , Romuald Tagnina a confirmé que le prix au marché est stable dans la région. Il varie entre 2 500Ar et 2 800Ar et le prix d’un sac départ Sucoma est de 109 000 Ariary . Concernant le ciment , 7 200 tonnes importées étaient attendues à Antsiranana hier (vendredi) et 17 000 tonnes samedi (ce jour). Mais le prix exact n’est pas encore connu.