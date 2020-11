Service – Le système « bank to wallet » disponible chez Bmoi

Vulgarisation des services. C’est en ce sens que la banque Bmoi vient de s’associer avec l’opérateur mobile Airtel pour l’opérationnalisation du système « bank to wallet » sur l’ensemble de son réseau. « Grâce à cette fonctionnalité, le client peut transférer instantanément de l’argent de son compte Airtel money vers son compte Bmoi et virer immédiatement de l’argent de son compte Bmoi vers son compte Airtel money. Un simple téléphone suffit pour toute l’opération, qui peut se faire à tout moment, et disponible 24h/7j » explique Julie Raharilalao, directrice marketing chez Airtel.

Selon un rapport international consacré à la banque de détail, les utilisateurs de mobile banking dans le monde devraient passer à deux milliards d’individus d’ici l’année prochaine. La banque ambitionne ainsi de populariser ses services à travers l’extension de son réseau de distribution via les points Airtel money déjà presque présents dans toute l’île. « Ce service permettra d’offrir un réseau d’une plus large envergure à notre clientèle » rassure Alain Merlot, directeur général de la Bmoi.