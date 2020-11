Sénatoriales – La liste des grands électeurs bouclée

Douze mille quatre cent soixante-cinq. C’est le nombre des grands électeurs pour les sénatoriales, inscrits dans la liste électorale arrêtée définitivement par la Commis­sion électorale nationale indépendante (CENI), le 11 novembre. Au regard du tableau comparatif publié par la CENI lors d’une cérémonie à son siège à Alarobia, hier, le nombre de ceux qui composent le collège électoral pour le scrutin du 11 décembre, connaît une légère baisse, par rapport à la liste provisoire qui date du 11 janvier 2020. Un retranchement de quinze grands électeurs est constaté. Selon les explications, les chiffres définitifs d’hier, tiennent compte des verdicts du Conseil d’État, sur les recours en contentieux électoraux.

Trois cent-seize verdicts ont été rendus par la Cour administrative. Elle a notamment décidé l’organisation partielle dans quatre communes. Ces péripéties judiciaires ont fait que par rapport à la liste provisoire de janvier, la CENI a additionné deux cent soixante huit grands électeurs et retranché deux cent quatre-vingt autres.

Pour les sénatoriales du 11 décembre, le collège électoral est composé des maires et des conseillers municipaux ou communaux. Ils devront se prononcer, par la voie des urnes, sur l’identité des douze sénateurs élus qui siégeront à la Chambre haute, lors de la prochaine législature. Une course à raison de deux sièges par province. Pour plus de clarté sur le nombre de grands électeurs que les candidats auront à séduire, la liste publiée par la CENI se décline par province.

Pour le compte de la province d’Antananarivo, il y a deux mille quatre cent vingt huit grands électeurs inscrits. À Antsiranana, ils sont au nombre de mille cent quatorze. Dans la province de Fianaran­tsoa, trois mille cent quarante-quatre maires et conseillers municipaux ou communaux sont à convaincre. Dans la province de Mahajanga, l’on dénombre mille sept cent quatre-ving-tcinq grands électeurs. À Toamasina, il y en a mille huit-cent cinquante-quatre. Enfin à Toliara, deux mille cent-quarante maires et conseillers communaux ou municipaux sont appelés aux urnes, ce 11 décembre.