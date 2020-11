Lutte contre les VGB – Mialy Rajoelina en campagne de sensibilisation auprès des EPP

Après son allocution en début de semaine condamnant les abus sexuels sur enfant, la Première dame a consacré la journée d’hier à sensibiliser les élèves issus de deux EPP sur la lutte contre ce fléau.

L a Première dame et fondatrice de l’association Fitia lance une campagne de sensibilisation sur la lutte contre les abus sexuels sur enfant. Cette campagne s’est déroulée auprès des élèves des EPP 67ha nord et Anosibe, hier. « L’école permet aux élèves de préparer la vie future. Les actes odieux entre autres, les abus sexuels comme le viol risquent de compromettre l’avenir de ces enfants », fait remarquer Mialy Rajoelina lors de son allocution.

Une allocution entendue par mille élèves qui en savent maintenant un peu plus sur les formes de violence, mais également sur les manières de dénoncer ces abus. « Les conséquences d’un viol peuvent être désastreuses sur le plan physique, psychologique et morale de l’enfant. C’est pourquoi nous entamons la sensibilisation avec ces élèves », enchaîne la Première dame. Pour la fondatrice de l’Association Fitia, signaler des cas d’abus sexuel est un droit pour ces enfants. « Cette action est engagée afin d’inciter les enfants à dénoncer ces cas auprès des parents, des enseignants ou encore auprès des responsables locaux », ajoute-t-elle. Pour certains élèves, cette sensibilisation a permis de retenir des points importants. « On nous a aussi appris qu’il ne faut pas parler aux inconnus », témoigne un élève.

Vigilance

Pour les enseignants, la vigilance est de mise face aux abus sexuels dont des enfants peuvent faire l’objet. « Le sens de l’écoute de chaque enseignant sera un élément essentiel. Dans chaque classe, nous devons être attentifs au changement de comportement d’un enfant », indique Hanitra Ramamonjisoa, directeur de l’EPP 67 ha nord. Dans cette EPP, un cas de viol a été notifié il y a trois ans. « Les enseignants ont noté le comportement inhabituel de l’enfant en classe de neuvième. Il s’est avéré que l’enfant avait subi un abus sexuel. Nous avons tout de suite alerté ses parents », note le directeur de l’EPP.

Dans cette école, la sensibilisation est incluse dans l’emploi du temps des élèves. « Nous avons une séance dédiée à la sensibilisation de l’enfant dans le programme des élèves à partir de la classe de 11e. Cette matière a également pour but d’initier les élèves à l’éducation civique », annonce-t-elle.