Diana – Le développement communal sur les rails

Le gouverneur de la région Diana et son équipe investissent le terrain. L’objectif est de parcourir les soixante-six communes du territoire en une semaine.

À la rencontre des élus communaux. Le gouverneur de la région Diana, Daodo Arona Marisiky, et son équipe les ont regroupés depuis hier, dans quelques points de rassemblement, répartis dans les cinq districts de la région.

C’est une approche d’intervention basée sur la valorisation de la responsabilité collective des communes face à une situation ou une problématique donnée. Chaque commune est appelée à faire connaître sa raison d’être et à partager ses connaissances et ses expertises. C’est pourquoi la délégation a entamé cette descente sur le terrain pour écouter et savoir les prio­rités des collectivités de base en matière de développement.

La délégation a débuté sa tournée dans les communes rurales d’Andrafiabe, d’Anivorano-nord, d’Anka­ratra (ex-Sirama) et dans la commune urbaine d’Ambilobe. Cette rencontre a permis aux visiteurs de présenter des projets à réaliser dans les différentes circonscriptions, selon la vision et les défis actuels régionaux.

À chaque déplacement, le numéro un de Diana a expliqué que ce déplacement vise à concrétiser la vision du président de la République, axée sur la décentralisation effective et le développement de proximité. Cette vision nécessite des programmes d’actions concrets, réalisables et priorisés. Il a salué au passage les efforts que le gouvernement déploie sans relâche pour atteindre ses objectifs de développement durable.

Leitmotiv

Ce, malgré la pandémie de covid-19. Parmi les objectifs majeurs de cette descente, figurent les échanges d’idées avec les dirigeants communaux, sans oublier de montrer la détermination de la région à leur égard. « Le leitmotiv est d’instaurer une stabilité politique, économique et sociale pérenne à travers une refondation du pays à la base », affirme Daodo Arona Marisiky. Il a également souligné que la région Diana a déjà conçu des projets qui vont aider les communes à relever ensemble le défi du développement. Il a fait appel à la contribution de tous car le développement de la région dépend de la participation de tous les acteurs.

À l’issue de différentes réunions, les élus communaux ont dressé la liste des desiderata de leurs communes respectives. Ils sont presque unanimes à réclamer des infrastructures d’importance comme la route, l’hôpital, l’école… exigées par le développement rapide. Le gouverneur Daodo Arona Marisiky, a promis d’en concrétiser une partie, le reste sera à réaliser selon la priorité. La tournée se poursuivra dans les différentes communes des districts d’Ambanja et dans les arrondissements de Nosy Be.