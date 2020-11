Bailleurs de fonds – Le gouvernement prêt à négocier avec le FMI

Après de longues attentes, le gouvernement s’est résolu à reprendre les discussions avec le FMI. Un nouveau programme de facilité élargie de crédit est en jeu.

Le doute se dissipe. Selon Marc Gérard, le représentant résident du Fonds monétaire international, FMI, les discussions entre le gouvernement et cette institution on ne peut plus incontournable, sont désormais ouvertes. Dans l’objectif de conclure un nouveau programme de Facilité élargie de crédit, le même format obtenu par le régime HVM, pour un montant total de 310 millions de dollars en huit tranches. Cette disponibilité du gouvernement à passer sur la table des délicates négociations a été confirmée par le ministre de l’Économie et des finances, Richard Randria­mandrato, auprès de la directrice générale adjointe du FMI, Antoi­nette Sayeh. Ce qui contredit un peu l’annonce du Comité monétaire de la Banque centrale. Selon elle, le gouvernement a l’intention de puiser à fond la Facilité de crédit rapide, FCR, du FMI, mise à disposition afin de mieux lutter contre le coronavirus.

Selon un calendrier provisoire, sans un cachet officiel, l’examen du dossier de Mada­gascar au Conseil d’administration devrait avoir lieu au début de l’année prochaine. Ce qui paraît logique avec la possible adoption par l’actuelle session parlementaire du projet de loi de finances initiale, PLFI.

Scénario classique

Mais sur ce point, des inquiétudes sont apparues ces derniers jours. Le document en question, déjà « affiné » en Conseil des ministres, n’a pas encore dévoilé son contenu. Des députés affirment l’avoir vu sans être capables de dire de quoi il en retourne. Et à force de tourner en rond, certains d’entre eux suggèrent de censurer le gouvernement. Pour des motifs liés aux cordons de leurs bourses.

Un scénario classique. Pour adopter le PLFI, les députés ont l’habitude de prendre en otage le ministre des Finances en exercice. Pour lui exiger l’octroi des éternels véhicules 4X4. Cette fois-ci, ils ajoutent une caisse de pension pour que leur retraite soit dorée, à l’abri des cocotiers, sous l’air vivifiant de la brise de la mer. La belle vie en somme. Loin des victimes du kere ou des viols à répétition.

Sur le plan technique, le PLFI et ses indicateurs de cadrage macro-économique usuels, doit aussi insérer dans son contenu les objectifs du Plan d’émergence, les con­traintes du Plan de relance multisectorielle et les préoccupations de la Politique générale de l’État, PGE. Sans compter le suivi du rythme de concrétisation des projets présidentiels qui avancent à grands pas. Autant dire que les complications se corsent pour élaborer un Budget primitif tenant compte de tant de paramètres et de restrictions. Des députés de l’opposition affirment vouloir épier en détails ce PLFI avant d’y adhérer.

Le FMI, pour sa part, suivra avec attention l’exécution du plan de redressement de la Jirama, la bouée de sauvetage pour Air Mada­gascar, les prix du carburant et leurs variations. Alors que sans l’appui « moral » et financier du FMI, l’économie, laminée par la crise sanitaire, rendrait peut-être son âme d’ici quelques mois. D’où le caractère crucial de cette démarche auprès du FMI. Le « pronostic vital » des finances publiques est engagé.