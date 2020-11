Amboasary – Les habitants en liesse après les premières précipitations

Après plus d’une année entière sans la moindre goutte de pluie, Amboasary et Ambovombe ont eu leurs premières précipitations, hier. « La pluie a duré plus de trois heures. C’est une situation inattendue car une telle précipitation est rare chez-nous », explique un habitant d’Amboasary ville. Après les précipitations, les habitants se sont rués vers les points d’eau. Tandis que certains se chargent de remplir les bidons jaunes, d’autres transportent ceux qui sont remplis vers les charrettes à bœuf. Les habitants des deux localités étaient en liesse.

Selon le témoignage de l’un d’eux, l’eau contenue dans les bidons servira à cuisiner et à abreuver les animaux domestiques. Certains arrivent à remplir plus d’une trentaine de bidons en ces quelques heures de précipitation. « Chaque goutte est précieuse, il ne faut pas perdre une seule. L’eau va être stockée pour les besoins des jours à venir. On laisse reposer l’eau la veille pour préparer et cuire les repas du lendemain », indique un habitant. Ces premières pluies marquent le début de l’été austral.