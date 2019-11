Mahamasina – Foule à l’entraînement des Barea

Lundi matin, quelques joueurs ont pris part à une séance de décrassage, au stade de Mahamasina. Idem pour hier. Les autres sont restés au Louvre, à Antanina­renina, pendant ce temps-là.

La première séance d’entrainement officielle s’est tenue hier après-midi à 16h, sous la houlette du sélectionneur, Nicolas Dupuis. Ce dernier n’avait pas encore sous la main l’intégralité de ses éléments. Ibrahim Amada manquait à l’appel, puisqu’il est arrivé sur un vol de Kenya Airways à 16h25, à Ivato.

Idem pour Abel Anicet Andrianantenaina, Njiva Rakotoharimalala, Rayan Raveloson et Jérémy Morel. Ces derniers étaient attendus dans la soirée. Pour ce qui est des Fosa, ils ont quitté Maha­janga hier en fin d’après-midi, après avoir disputé un match en Pro League au stade Rabe­mananjara, remporté sur le score de trois buts à un face au 3FB.

Pas d’exercices intensifs au menu de l’entraînement d’hier. Cette première séance consistait surtout à se retrouver, à ranimer l’esprit de cohésion au sein du groupe et à effectuer une légère remise en forme. Il s’agissait également d’une communion avec les supporters, venus en masse à Maha­masina à l’occasion. Comme quoi, l’engouement pour les Barea n’a pas baissé d’un ton.

Ce mercredi, Nicolas Dupuis et ses hommes reviendront à Mahamasina à deux reprises, d’après leur planning. À 10h30 et à 16h. Cette fois-ci, le technicien français devrait pouvoir compter sur la totalité de son effectif. Le rythme des entraînements journaliers devrait s’accentuer au fur et à mesure que l’on s’approche de la rencontre de samedi.