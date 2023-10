TENNIS – GARÇONS – Une finale 100% malgache

Mirija Andriantefihasina et Mahefa Rakotomalala ont réussi un bel exploit en s’imposant respectivement en demi-finale et se retrouvent ce jour pour la grande finale.

La deuxième étape du circuit ITF junior J30 qui prendra fin ce jour, au Club olympique de Tananarive (COT) d’Ilafy, a souri aux raquettes masculines malgaches. Mirija Andriantefihasina, tête de série numéro 4, et Mahefa Anthony Rakotomalala, tête de série numéro 2, ont gagné leur ticket pour la grande finale en s’imposant respectivement devant le Britannique Yash Bahalkar, tête de série numéro un, et l’Indien Rurik Rajini, tête de série numéro 3, dans un match complètement dominé par les deux garçons malgaches. Mahefa Anthony Rakoto­malala a ouvert le bal. Dans sa confrontation contre l’Indien Rurik Rajini, le jeune malgache s’est imposé en deux manches (6/0 6/3). Rurik Rajini a servi pour démarrer le match à 9h24. Les deux protagonistes sont entrés dans de longs échanges d’amabilité et de gros bras de fer, dont Mahefa Rakotomalala a réussi un premier break après huit minutes de grande bataille. Le porte-drapeau de Mada­gascar a gagné facilement sa mise en jeu pour mener 2/0, puis 3/0, 4/0. Dominé sur tous les plans du jeu, le jeune indien a failli abandonner, mais son clan lui a conseillé de continuer à jouer. Le premier set a été bouclé, après seulement trente-trois minutes de jeu, en faveur de Mahefa Anthony Rakotomalala. Au second set, celui-ci a gagné le service de l’Indien qui, à son tour, a réussi à subtiliser celui de Mahefa pour revenir à 1 partout, 3/1 et 3/2. Le jeune Malgache a fait appel au kiné pour un petit soin, un temps aussi pour lui de bien récupérer. Une fois que le match a repris, Mahefa Rakotomalala, a déroulé en remportant le deuxième set en 6/3, après cinquante et une minutes de jeu.

Pile ou face

« C’est la première fois que je suis en finale d’un circuit ITF U1r. Contre l’Indien, j’ai déjà préparé une bonne tactique, car il ne commet pas trop de fautes. J’ai essayé de monter haut pour l’agresser. Pour la finale, je suis prêt physiquement », confie Mahefa Rakotomalala. Sa réussite actuelle est le fruit d’un long travail de préparation avec son coach principal, Dina Razafimahatratra, lors de son passage à Mada­gascar récemment (J60 de Maurice J60 de Botswana J100 de Botsowna et J30 de Mada­gascar. Dans l’autre match de demi-finale, le Malgache Mirija Andriantefihasina a gagné son ticket pour la finale, en surclassant le Britannique Yash Bahalkar en 2 sets 6/4 6/2 après deux heures trente-huit minutes de jeu. « Au début, j’ai bien servi et mes attaques ont été bien placées avec un break d’entrée. Le match a été très serré, mais j’ai gagné le premier set. En second set, mon adversaire a baissé en régime et j’ai bien terminé le match en m’imposant. Pour la finale, je n’ai pas de tactique ou stratégie bien précise, mais on verra », confie-t-il, après la rencontre. Les deux Malgaches qui disputent la grande finale, ce jour, sont les plus réguliers en ce moment. Les deux garçons méritent de gagner le titre, mais le pari est ouvert entre pile ou face: pile Mahefa et face Mirija.