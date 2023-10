PROJET TÉLÉPHÉRIQUE – La ligne Soarano – Anosy va bientôt fonctionner

Allègement de l’embouteillage. Le projet de transport par câble commence à fonctionner. La ligne qui relie la gare du téléphérique à Anosy vers Soarano est en cours de finition. Les techniciens sont maintenant au point de la fin des travaux du côté de la gare de Soarano, pour assurer l’utilisation de cette ligne. Il ne reste plus qu’à perfectionner l’intérieur de la gare de Soarano. « L’exploitation de cette ligne du téléphérique est soumise à la disponibilité du marché pour reloger les marchands de Petite Vitesse. Ces derniers commencent en ce moment à transporter leurs marchandises petit à petit », annonce un technicien auprès du secrétariat d’État chargé des Nouvelles villes et de l’habitat (SENVH). La finition de cette place du marché est la seule chose en attente pour le premier voyage du téléphérique à Madagascar. Le téléphérique ne dépendra pas totalement de l’électricité de la Jirama. Le gouvernement a commandé des générateurs à l’étranger, par l’intermédiaire du SENVH, en collaboration avec le ministère de l’Économie et des finances, qui couvriront les droits de douane et les taxes, comme l’a décidé le Conseil des ministres, ce mercredi. Ce générateur sera utilisé pour la première ligne d’Anosy à Soarano, qui fait partie de la ligne orange reliant Anosy à Ambatobe. La coupure de courant sera surveillée afin de pouvoir fonctionner pleinement et de ne pas arrêter le transport par câble. Il existe deux types de générateurs utilisés dans ce type de transport, l’un est conçu pour résister aux éventuelles interruptions soudaines, dont doivent disposer tous les téléphériques du monde. La seconde est une machine autonome qui peut être utilisée dans les moments où il y a beaucoup de consommateurs d’électricité, par exemple dans la soirée.