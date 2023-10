PRÉSIDENTIELLE – La HCC déclare un report du 1er tour

La HCC répond à la requête de Andry Raobelina sur la constatation de cas de force majeure et du report de l’élection. Selon la cour, la requête est recevable mais elle est quand même rejetée.

Revirement de situation. Hier en fin d’après-midi, la Haute Cour Constitutionnelle (HCC) a publié sa décision concernant la requête du 9 octobre dernier de Andry Raobelina, candidat numéro sept à l’élection présidentielle, sur la constatation de cas de force majeure et de report de l’élection. La décision rendue par la Haute Cour se divise en deux. Dans un premier temps, la HCC rejette la requête sur la constatation de cas de force majeure de Andry Raobelina. Pour la Cour, l’article 47 alinéa 4 de la Constitution ne peut pas être appliqué à l’espèce car les trois conditions de force majeure comme événement imprévisible, irrésistible et insurmontable, ne sont pas réunies, car le concerné est allé de son plein gré dans les rues pour manifester, avec tous les risques qui s’en suivent. La requête du patron de l' »Anjomara sy Rivo-baovao » (ARB) est régulière et recevable mais est rejetée à cause d’absence de force majeure. Dans un second temps, la HCC, en tant qu’autorité de régulation, a ordonné le report du premier tour du scrutin présidentielle au 16 novembre, alors que la date prévue au départ était le 9 novembre. Le second tour du scrutin reste inchangé et va se tenir à la date prévue, au 20 décembre prochain.

Prolongation

Concernant la campagne électorale, la durée est prolongée jusqu’au 15 novembre pour donner l’occasion à tous les candidats de faire leur propagande. Le cas de Andry Raobelina, qui ne peut pas assister à sa propre campagne, est aussi stipulé par la Haute Cour. Selon la HCC, la campagne peut se poursuivre, même en l’absence du candidat. Les comités de soutien peuvent légalement faire la propagande au nom du candidat, explique la décision de la Cour d’Ambohi­dahy. Andry Rajoelina, en campagne à Ambanja hier, a réagi instantanément à cette décision de report du premier tour de l’élection par la Haute cour constitutionnelle. Selon lui, le report n’est pas du tout conforme à la Constitu­tion et il est plus logique de maintenir la date prévue. Le motif du report n’est pas justifié. “ Les autres candidats perdent leur temps à descendre dans la rue. Je continue ma campagne malgré ce report”. Rajoelina sera à Boriziny ce jour. Mais malgré son désaccord Andry Rajoelina devrait s’incliner devant la décision de la HCC dont les arrêts sont irrévocables. on le voit d’ailleurs mal mobiliser ses partisans dans la rue pour contester ce report.