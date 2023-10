MUSIQUE – Le nouvel album d’Anisha Jo arrive bientôt

Anisha Jo sortira son tout premier album intitulé « Lumière » le 3 novembre en version CD. Cet album promet d’être une expérience musicale captivante, avec plus de treize titres qui sauront sûrement enthousiasmer les auditeurs.

Le premier album tant attendu de la gagnante de la Star Academy 2022, Anisha Jo, se dévoilera le 3 novembre prochain, sous le titre évocateur de «Lumière». Cette œuvre musicale a été minutieusement préparée pendant une année, fruit de la collaboration passionnée de l’artiste avec Sony Music Publishing et d’autres artistes, notamment Ycare. « Lumière est bien plus qu’un simple recueil de chansons. Cet album explore les récits de nos doutes, de nos peines, et des ombres qui, parfois, assombrissent nos vies. Il plonge profondément dans les moments de désespoir, mais brille également d’une lumière capable d’ouvrir les yeux de nos cœurs. Cette lumière nous donne le courage de persévérer, de percevoir la beauté qui nous entoure, et surtout, de comprendre l’Amour avec un grand A, inconditionnel et universel », souligne Anisha Jo dans sa page.

Cet album est une fusion musicale exceptionnelle, enrichie par des mélodies de guitare envoûtantes, des influences folk captivantes, et des ballades pop-rock. Pour souligner l’authenticité de son art, Anisha a fait le choix de rédiger l’intégralité des paroles de son premier album en français. Avec treize titres captivants dans le CD de son album, Anisha Jo nous emmène dans un voyage profond au cœur de son monde intérieur. Parmi ces chansons exceptionnelles, on retrouve ses deux singles à succès, «Tu rayonnes» et «Automne». Depuis son enfance, Anisha Jo a grandi dans la capitale de Madagascar. À un âge précoce, à seulement 15 ans, elle a brillamment validé son Baccalauréat. Cependant, Anisha a ressenti l’appel de l’exploration et de la poursuite de ses rêves au-delà de son pays natal. En 2016, elle a quitté Madagascar pour rejoindre la «ville lumière», Paris. Ce déménagement a ouvert de nouvelles portes dans sa vie, lui permettant de continuer son voyage et de poursuivre sa passion pour la musique et de s’épanouir en tant qu’artiste. C’est ainsi qu’elle a tracé le chemin qui l’a conduite à la création de son premier album, «Lumière».