MÉTÉO – Des pluies orageuses attendues ce week-end

Les premières précipitations sont attendues en cette fin de semaine. Elles vont nettoyer l’atmosphère et adoucir le temps.

Le temps va s’adoucir un peu, ce week-end. Des risques d’averses orageuses sont prévus, vendredi, samedi et dimanche après-midi, et les températures maximales vont connaître une légère baisse, selon les prévisions de la direction générale de la Météorologie. Le temps sur l’ensemble du pays est caractérisé par une atmosphère instable qui favorise les orages. Analamanga, Vakinan-karatra, Itasy, Alaotra- Mangoro, Vatovavy, Atsimo-Atsinanana et l’Est d’Atsinanana pourront bénéficier de pluies orageuses, ce jour. Samedi, des précipitations sont attendues dans les régions d’Analamanga, de Vakinankaratra, de Vatovavy, de l’Est d’Amoron’i Mania, du Nord d’Alaotra-Mangoro. Dimanche, les précipitations se déplaceront vers le Nord, dans les régions de Sofia, d’Alaotra Mangoro. Le service de la Météorologie d’ Analamanga a prévu des averses orageuses dans les huit districts, du vendredi au dimanche. Aucun changement significatif des températures n’a été signalé. Les températures maximales resteront encore élevées, bien qu’elles connaîtront une légère baisse dans certaines localités, avec l’arrivée de la pluie. À Antananarivo-ville, elles passeront de 30°C ce jour, à 29°C, demain, contre 30 à 34°C, jeudi, selon les prévisions de Météo Analamanga. En outre, la qualité de l’air à Antananarivo devrait s’améliorer. La pluie, qui a un effet lessivage, devrait nettoyer les polluants présents dans l’air. Ils ont été très élevés, cette semaine. Six fois supérieures au seuil recommandé par l’Organi-sation mondiale de la santé (OMS), selon la direction générale de la Météorologie, mardi.

Risques d’inondation

Antananarivo devrait se préparer à des risques de montée des eaux, avec l’arrivée des précipitations. Ses rues risquent de se transformer en un lit de rivière, comme nous avons l’habitude de voir à chaque saison de pluie. Les canaux d’évacuation d’eau d’Antananarivo sont à un point bouchés, que l’eau mettra du temps à s’écouler. Les risques d’inondation ne sont pas à écarter, avec les remblais qui se multiplient dans la capitale et dans plusieurs communes à l’extérieur de la ville d’Antananarivo.