MANANJARY – Mort suspecte d’un Chinois

Une enquête a été ouverte par la gendarmerie de Mananjary, pour élucider le décès d’un chercheur d’or chinois, constaté mardi vers 15 heures. À cette heure-là, une personne a avisé les gendarmes de la découverte du corps sans vie, entre les villages d’Ambohimiarina II et de Malazamasina. Un médecin, le maire et deux membres des bérets noirs ont rejoint les lieux. Ils ont pu identifier le défunt. Il habitait dans la ville de Mananjary. Apparemment, il s’était encastré avec sa moto dans un ravin d’environ deux mètres de profondeur, hors de la chaussée. Sa tête et son oreille gauche présentaient des traces de blessures. Son interprète a expliqué à la gendarmerie qu’il travaillait dans l’exploitation aurifère. Son matériel se trouve à Sahasondrika-Ambohimiarina II. Il s’y rendait pour payer le gardien et pour lui apporter à manger. Il devait rentrer lundi, quand la mort l’a happé. D’après le constat, il a perdu son sac, son téléphone et ses papiers. La dépouille a été mise en bière et transportée à Antananarivo. L’enquête se poursuit en même temps, car un crime camouflé en accident se dessine.