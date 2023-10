FOOTBALL – CHAN 2024 – Le Kenya abrite la huitième édition

Après une longue période d’attente, il a été décidé que le Kenya sera le pays hôte du prochain Championnat d’Afrique des nations 2024.

Encore sous réserve de la confirmation de la Confédé­ration africaine de football (CAF). Contrai­rement à la proposition initiale, la co-organisation entre la RD Congo et le Congo Brazzaville, «le Kenya a été désigné pays organisateur du huitième et prochain Championnat d’Afrique des nations», peut-on lire dans le communiqué du cabinet de la présidence kényane, rendu au public, le lundi 9 octobre. Ce sera la première compétition majeure de la CAF que le Kenya va accueillir, en attendant la Coupe d’Afrique des nations 2027. L’instance africaine de football lui a déjà confié l’organisation de la Can avec deux autres pays, à savoir l’Ouganda et la Tanzanie en 2027. Aucun autre pays ne s’était porté candidat pour accueillir cette compétition réservée aux footballeurs évoluant dans leur pays respectif. La CAF n’a pas encore officialisé l’information et n’a également pas encore établi le chronogramme des phases finales du Chan. Les dates exactes des éliminatoires et de la phase finale de la compétition sont attendues prochaine­ment. Les tours préliminaires vont démarrer dans les mois qui viennent. C’est le choix du pays organisateur qui a tout retardé. Le calendrier, publié initialement deux mois après la septième édition en Algérie, n’était pas ainsi respecté. Le premier tour était prévu en septembre.

Tour préliminaire

Toutefois, la formule des éliminatoires est maintenue. La CAF a gardé le même mode avec des confrontations par zone géographique. Le continent est réparti en six zones. Madagascar évolue dans la zone Cosafa qui comporte onze nations, à savoir l’Angola, le Botswana, les Comores, l’Eswatini, le Lesotho, Madagascar, Maurice, le Mozambique, la Namibie, l’Afrique du Sud et le Zimbabwe. Quarante-six nations participeront à la prochaine édition : huit équipes dans la zone Ufoa A, sept dans la zone Ufoa B, sept également dans l’Uniffac, onze dans le Cosafa, neuf dans le Cecafa et quatre dans l’Unaf. Le tour préliminaire se jouera sur trois étapes. Dix-huit seront qualifiés pour disputer la phase finale, en septembre au Kenya. Le titre de la dernière édition, en janvier et février, en Algérie, est remporté par le Sénégal. Les Lions de la Teranga ont défait en finale la sélection hôte (0-0 tab 5-4). Madagascar a, de son côté, réalisé un exploit mémorable en se hissant sur la troisième marche du podium.