FILLES – Ravaka Ramanantoanina en finale

Le circuit ITF Junior J30 qui se joue actuellement au Club olympique de Tanana­rive (COT) d’Ilafy, sortira le nom du vainqueur dans la catégorie féminine, durant la grande finale ce jour. Elle opposera la Malgache Ravaka Ramanantoanina contre l’Indienne Vanshika Maria Vaiz Vasanth Vaiz, à partir de 9 heures, sur la terre battue du COT d’Ilafy. Dans la première demi-finale féminine, cent pour cent malgache, Ravaka Ramanantoanina a battu sa meilleure amie, Iriela Rajaobelina, en 3 sets (6/2 4/6 6/3) après trois heures de combat intense. Le premier set a débuté par le service de Ravaka qui a gagné son jeu sans problème. Iriela Rajaobelina, après sa double faute après 0-40, a perdu sa mise en jeu au profit de Ravaka qui a mené par 2/0 puis 3/0, 4/0 et 5/0 après vingt minutes de jeu. Iriela Rajaobelina a gagné deux jeux de suite pour revenir à 5/2. Très déterminée, Ravaka a gagné la mise en jeu de son adversaire pour boucler le premier set par 6/2, après quarante-et-une minutes.

Le second set a été très disputé avec 4 partout après chaque mise en jeu. Iriela Rajaobelina a réussi un break après une double faute de son adversaire. À son service pour le gain de la seconde manche, Iriela a servi sans trembler pour revenir à un set partout (6/4) après une heure de bataille intense. Le troisième set a servi à départager les deux protagonistes, mais il a tourné à l’avantage de Ravaka Rama­nantoanina qui l’a gagné par 6/3. Ravaka Ramanantoanina a pris sa revanche contre Iriela Rajaobelina, qui l’avait battue au même stade, lors de la première étape du circuit ITF junior jouée la semaine passée. « Durant le premier set, j’ai essayé de dominer mon adversaire dès le début, avec un match parfait. Au deuxième set, mon adversaire est revenue à un set partout. À partir de là, je me suis mise dans la tête que je dois gagner ce match en ne faisant pas la même erreur d’il y a une semaine. J’ai haussé le niveau de mon jeu et j’ai mené 5/3 avant de boucler par 6/3. Pour la grande finale, je n’ai jamais rencontré mon adversaire, mais je me battrai pour aller jusqu‘au bout », confie Ravaka Ramanantoa­nina après sa victoire.

Dans l’autre demi-finale qui a opposé la Britannique Daisy Clifford, tête de série numéro 2, contre l’Indienne Vanshika Maria Vaiz Vasanth Vaiz, cette dernière s’est imposée en deux manches (6/4 7/6). Avec une opposition de style totalement différent, Ravaka qui aime la défense avec un renvoi de la balle très haute, et Vanshika Maria Vaiz Vasanth Vaiz qui préfère relancer très vite, la grande finale de ce jour promet des étincelles avec la rage de vaincre de Ravaka Ramanantoanina.