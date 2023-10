ENVIRONNEMENT – Le système d’agroforesterie pour réduire la déforestation

Combattre la déforestation. Un système pour alléger les déforestations ainsi que la dégradation de la terre a été annoncé hier. Le ministère de l’Environnement et du développement durable (MEDD), avec le ministère de l’Agriculture et de l’élevage (MINAE), ainsi que l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), ont signé un accord, hier, pour cette cause. Un accord pour l’application du projet FOLUR. Ce projet consiste à favoriser la conservation de la biodiversité et fournir des services écosystémiques, sans recourir à la déforestation. « Il nous faut restaurer près de quatre millions d’hectares de terre d’ici 2030, mais avec le projet FOLUR, qui durera près de cinq ans, nous allons miser sur une superficie d’un million d’hectares », selon Vina Marie Orléa, la ministre du MEDD, hier. Ce projet ne demeure pas seulement sur cette restauration des parties de la forêt, mais vise également à faire des activités sociales. C’est le fait de promouvoir des systèmes alimentaires durables, sans recours à la déforestation, mais en mettant l’accent notamment sur le riz et le café dans les paysages des régions Amoron’i Mania, Vatovavy, Fitovinany et Atsimo-Atsinanana. Parmi les activités prévues et les résultats attendus figurent, entre autres, la gestion durable des paysages forestiers de caféiers à travers une gouvernance foncière responsable, la restauration des services écosystémiques et la diversification des moyens de subsistance. Il y a également la promotion et la mise en œuvre des pratiques de production alimentaire durables et de chaînes de valeur responsables en mettant en relief la commercialisation du riz et du café dans les zones d’intervention prioritaires, et enfin la conservation et la restauration des habitats naturels.