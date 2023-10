COUPURE – L’approvisionnement en électricité perturbé

Dix fois. C’est le nombre minimum de coupures d’électricité survenues dans plusieurs quartiers du réseau interconnecté d’Antana-narivo, hier soir. « Ça a commencé vers 17 heures 30. Le courant est coupé quelques secondes, puis, ça reprend une ou quelques minutes. Puis, ça recommence. Le matin, c’est la même chose », témoigne Nina Vololoniaina, une mère de famille qui vit à Ivandry. Des habitants de 67 Ha se plaignaient, également, du même problème. C’est le quotidien des clients de la Jirama depuis plusieurs jours. Pour prévenir les détériorations de leurs appareils électroniques, des usagers de la Jirama les débranchent. « La perturbation de l’approvisionnement en électricité a déjà détruit notre réfrigérateur. Il a été réparé. Mais hier, nous avons observé des vibrations inhabituelles », s’inquiétait Nina Vololoniaina. En plus de ces microcoupures qui sont devenues persistantes, les usagers de la Jirama se plaignent, également, des longues coupures de courant, toutes les nuits, de 22 heures à 4 heures du matin, voire plus. Des personnes qui font un travail de nuit, en font les frais. « Je ne peux plus travailler depuis ces coupures de courant qui surviennent la nuit. Alors que j’ai une famille à nourrir. C’est depuis le mois d’août que c’est comme ça », maugrée un chef de famille. Une source note que les coupures de nuit sont programmées pour économiser les carburants afin d’éviter les coupures pendant la journée.