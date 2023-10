CONSOMMATION – Du riz à prix abordable pour Antananarivo et ses environs

Les autorités du ministère de l’Industrialisation, du commerce et de la consommation veillent au grain en cette période de soudure avec une opération de distribution de riz à un prix accessible.

Abordable. Une bonne nouvelle pour les consommateurs de la capitale qui vont avoir accès au riz à bas prix, afin de faire face à la période de soudure qui se profile actuellement à l’horizon avec des variétés de riz local, en l’occurrence le Makalioka, qui sera distribué chez les grossistes et détaillants d’Antananarivo et ses alentours, à un prix de 800 ariary le kapoaka. Le riz importé quant à lui sera distillé à 750 ariary. À en croire les autorités auprès du ministère de l’Industrialisation, du commerce et de la consommation (MICC), ces mesures ont été prises pour veiller au grain face à la période de soudure et à la traditionnelle flambée des prix charriée par ce phénomène. Andriniaina Randriamahefa, directeur du Commerce intérieur au MICC, apporte des éclaircissements sur cette disposition du département à contenir les prix du riz. « Comme nous le savons déjà, avec la période de soudure, les prix du riz sur les marchés grimpent progressivement. C’est le cas actuellement, raison pour laquelle le MICC a pris l’initiative de contenir les prix du riz, avec la distillation de ces produits à un prix abordable pour le consommateur moyen », confie-t-il.

Démarcation spécifique

La State Procurement of Madagascar (SPM) apporte son soutien à cette opération de distribution de riz sur le marché intérieur, en travaillant de pair avec le département de Edgard Razafindravahy, ministre de l’Industrialisation, du commerce et de la consommation. Quant aux consommateurs, ils pourront reconnaître facilement les grossistes et détaillants qui distribuent ces produits. « Il y aura une démarcation spécifique pour les épiceries et grossistes chez lesquels les consommateurs pourront trouver ces variétés de riz. Il y aura des affiches pour ceux qui se sont fournis auprès de la SPM », déclare Andriatahiana Rivo, directeur général de la SPM. Aucune crainte, assurent les autorités, car le riz à 800 et à 750 ariary sera disponible dans tout le grand Tana, Avaradrano, Atsimondrano et les zones périphériques. Des stratégies à court et moyen terme, appliquées depuis cette année, sont à nouveau d’actualité avec la collaboration étroite entre le MICC et les producteurs rizicoles de différents horizons, afin de collecter le riz à la base pour pouvoir contourner la hausse des prix sur le marché. Une opération de stabilisation des prix qui a déjà porté ses fruits, surtout pour les paysans et producteurs qui y trouvent leur compte.