ANTSIRANANA – Une salle de classe rénovée à la Maison centrale

Les conditions de détention de détenus mineurs à la Maison centrale d’Antsiranana, se sont améliorées. Désormais, ils vivent dans un cadre de vie plus confortable.

Une salle de classe polyvalente toute rénovée pour les détenus mineurs d’Antsiranana. Elle est équipée de dix tables-bancs, d’un grand tableau noir et de placards, ce qui est mieux que la classe ordinaire des écoles à l’extérieur de la prison. Les travaux de réhabilitation ont été réalisés grâce à la Fondation Axian, en partenariat avec l’association « Grandir Dignement ». L’inauguration de cette salle qui a fait peau neuve, s’est déroulée dans la simplicité, en présence seulement du personnel de l’administration pénitentiaire, conduit par l’inspecteur principal de première classe 5e échelon, Pierre Auguste Raloa, le directeur régional de la Population et les représentants des deux partenaires. La rénovation de la salle revêt une importance cruciale. Elle permettra de fournir les outils nécessaires à la réintégration de ces jeunes détenus dans la société, réduisant ainsi le risque de récidive. Ils nécessitent, en effet, une attention particulière et une approche adaptée à leur âge. Outre des associations qui travaillent avec la Maison centrale d’Antsiranana, Grandir Dignement y intervient depuis des années, pour améliorer le cadre de vie des enfants en conflit avec la loi, afin de préparer leur retour dans la société. Au nombre de trente-cinq enfants, analphabètes ou scolarisés, ils sont scolarisés ou suivent des formations professionnelles. Des détenus ont aussi suivi des cours pour passer les examens officiels. Les résultats sont motivants car certains ont obtenus le CEPE, le BEPC, ou le Bac, malgré les conditions limitées de la préparation.

Actions éducatives

C’est pour cette raison que l’association Grandir Dignement assure sa mission, par la mise en place d’actions éducatives et sociales qui visent le développement global de la personne humaine. Elle collabore avec des enseignants volontaires, qualifiés ou libres, pour assurer les différents cours. Selo la coordinatrice régionale de l’association, Julie Sehapira, Grandir Dignement est présente à Antsiranana depuis 2013. Elle travaille en partenariat avec l’administration pénitentiaire, conventionnée par le ministère de la Justice. Depuis quelques mois, la Fondation Axian a souhaité accompagner l’organisation sur la réhabilitation de plusieurs Maisons centrales, notamment à travers la rénovation de salles polyvalentes comme à Antsiranana. Et dans les maisons qui ont plus d’espace, des terrains de sport ont été créés dans les cours. A son niveau, Grandir Dignement procèdera bientôt à la rénovation d’autres pièces habitables telles que les dortoirs et la cuisine. En tout cas, dans la Maison centrale d’Antsiranana, l’association Grandir Dignement apporte tout ce qui satisfait les premiers besoins, dont la nourriture, l’hygiène et l’éducation par le biais de diverses activités. Des professeurs viennent plusieurs fois par semaine, soit pour alphabétiser soit pour scolariser. Depuis plusieurs années, elle a aussi ouvert des centres de réinsertion sociale afin d’accompagner les jeunes, après leur sortie de prison, dans la réintégration sociale et professionnelle. Citons, entre autres, un centre installé dans le quartier Scama pour accueillir tous ceux qui habitent à Antsiranana . « Dès qu’ils sortent de prison, l’accompagnement commence. Orientation professionnelle ou scolaire, nous essayons de trouver un projet de vie, tout en collaborant avec des centres situés à l’extérieur », explique Julie Sehapira. Cependant, l’organisation a remarqué qu’il existe effectivement certaines familles moins engagées dans l’accompagnement de ces enfants formés. Et cela pourrait être la difficulté qu’ils ont à supporter, car l’association ne peut pas fournir tous les supports.